به گزارش خبرنگار میراث آریا، برنامه هنری ـ تعاملی «گالری زنده؛ گام‌های استوار» با حضور امین عطشانی، معاون سیاسی فرماندار شهرستان شوش، سرهنگ لطیفی، مسئول بسیج ادارات و رؤسای ادارات و جمعی از بانوان، بسیج بانوان، کارکنان و فعالان فرهنگی به اجرا درآمد و بخشی از خاطرات و جلوه‌های کمتر دیده‌شده دوران دفاع مقدس بازخوانی شد.

«گالری زنده؛ گام‌های استوار» تلاش داشت تا با بهره‌گیری از زبان هنر، اشیا، خاطرات و روایت‌های انسانی، مخاطبان به‌ویژه نسل جوان را با ابعاد عمیق‌تر دفاع مقدس پیوند دهد؛ روایتی که در آن زنان تنها تماشاگران حوادث جنگ نبودند بلکه در کنار مردان این سرزمین در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، پشتیبانی و مقاومت، نقشی ماندگار ایفا کردند.

در این برنامه تصاویر و خاطرات بهانه‌ای برای بازگشت به گذشته و گفت‌وگویی میان نسل‌ها شدند تا بخشی از تاریخ معاصر ایران نه صرفا در قالب یک روایت مکتوب و تصویر بلکه از مسیر دیدن، لمس کردن و تجربه کردن برای مخاطبان بازآفرینی شود.

این برنامه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و پایگاه میراث جهانی شوش برگزار شد و پاسداشت خاطرات، نقش‌آفرینی‌ها و ایستادگی زنان در دوران دفاع مقدس در شوش بود.

تقدیر و نکوداشت محمد شیخ و محمدرضا اصل‌منجزی از ایثارگران شاغل در میراث فرهنگی شهرستان شوش در هشت سال دفاع مقدس و برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع خاطرات رزمندگان در جنگ تحمیلی بخش‌های دیگری از این رویداد فرهنگی بود که در سالن جانبی موزه شوش برگزار شد.

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