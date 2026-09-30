سیدمیثم سیدباقری مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از اجرای پروژه احداث مجموعه گردشگری سلامت و آب‌درمانی در چشمه قینرجه شهرستان نیر خبر داد و گفت: این پروژه در چارچوب سیاست‌های هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین «هگتا» برای توسعه محصولات جدید گردشگری و سلامت و با مشارکت دستگاه‌های استان اردبیل در حال پیگیری است.

او در تشریح برنامه‌ها و اقدامات این شرکت به مناسبت هفته گردشگری، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه چهارجانبه میان هگتا، استانداری اردبیل، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شرکت آب منطقه‌ای، احداث این مجموعه در «چشمه قینرجه شهرستان نیر» در دستور کار قرار گرفته است.

سیدباقری افزود: زمین مورد نیاز این پروژه توسط استان تأمین شده و طرح احداث مجموعه در چارچوب سیاست‌های هلدینگ هگتا برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد محصولات جدید در حوزه گردشگری سلامت و آب‌درمانی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار پیش‌بینی شده و شامل فضاهای اقامتی VIP، رستوران، کافی‌شاپ، استخرهای آب‌درمانی و کلینیک تخصصی آب‌درمانی در این منطقه چشمه‌های آبگرم خواهد بود.

او ادامه داد: طراحی اولیه و طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه انجام شده، موافقت اصولی آن صادر شده و پروژه در مرحله تحویل زمین به هگتا، برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

سیدباقری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه، ایجاد یک مجموعه یکپارچه است که در آن ظرفیت طبیعی چشمه قینرجه با خدمات اقامتی، آب‌درمانی و گردشگری تلفیق شود و امکان شکل‌گیری یک محصول جدید گردشگری در استان اردبیل فراهم آید.

مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی افزود: توسعه این پروژه در چارچوب سیاست هگتا برای حرکت از بهره‌برداری صرف از ظرفیت‌های موجود به سمت تعریف محصولات جدید، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد ارزش افزوده از ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود.

او تأکید کرد: مشارکت دستگاه‌های استانی در تأمین زمین و صدور مجوزها ، بستر مناسبی برای پیشبرد این پروژه فراهم کرده و با آغاز عملیات اجرایی، مراحل بعدی احداث مجموعه بر اساس طرح مصوب و برنامه زمان‌بندی پروژه دنبال خواهد شد.

بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده در اسفند ۱۴۰۴ منطقه قینرچه شهرستان نیر که جذب سرمایه‌گذار برای احداث دهکده گردشگری سلامت در آن پیگیری و اجرایی می‌شود، دارای چشمه‌های آب معدنی متعددی با ترکیبات املاح معدنی غنی از جمله بی‌کربنات، سولفات، کلسیم و منیزیم جریان است که از دیرباز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های طبیعی ارزشمند استان استان اردبیل شناخته می‌شود. این آب‌ها به دلیل دمای مناسب، خلوص بالا و خواص درمانی بالقوه در بهبود دردهای مفصلی و عضلانی، بیماری‌های پوستی و برخی اختلالات گوارشی، همواره مورد توجه گردشگران سلامت و علاقه‌مندان به آب‌درمانی بوده است.

موقعیت طبیعی قینرچه در دامنه‌های سرسبز و اقلیم مطبوع منطقه، در فاصله ۴ کیلومتری شهرستان نیر و دسترسی مناسب به محورهای مواصلاتی استان، زمینه‌ای کم‌نظیر برای ایجاد مجموعه‌ای تلفیقی از خدمات اقامتی، درمانی و تفریحی فراهم کرده است. وجود این چشمه‌های آب معدنی غنی، مهم‌ترین مزیت رقابتی اجرای دهکده گردشگری سلامت نیر به‌شمار می‌رود و می‌تواند این منطقه را به یکی از قطب‌های نوظهور آب‌درمانی و تندرستی پایدار در کشور تبدیل کند.

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