به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای ایجاد یک تشکل حرفه‌ای، پویا و کارآمد در حوزه صنایع‌دستی، نیازمند طی یک مسیر قانونی دقیق هستیم که این فرایند با تشکیل کارگروه استانی کلید خورده است. این کارگروه مرجع تصمیم‌گیر و تاییدکننده نهایی برای تمامی مراحل پیش‌ رو خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان درباره ترکیب اعضای این کارگروه تصریح کرد: با توجه به ضرورت استفاده از خرد جمعی و تخصص‌های مرتبط، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و همچنین نمایندگان صنعتگران و هنرمندان شاخص استان در این کارگروه حضور دارند تا هم‌افزایی لازم برای طی کردن گام‌های قانونی ایجاد شود.

او درباره وظایف این کارگروه افزود: مسئولیت اصلی این جمع، نظارت مستمر و گام‌به‌گام بر نحوه تشکیل تشکل حرفه‌ای است. در نخستین جلسه مقرر شد احکام رسمی اعضای کارگروه صادر و ابلاغ شود تا به‌صورت ساختارمند کار خود را آغاز کنند.

رمجی در ادامه به نقشه راه پیش‌رو اشاره کرد و گفت: پس از استقرار کارگروه، اولویت اصلی ما تعیین هیئت‌موسس است. صلاحیت افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت‌موسس باید توسط این کارگروه به‌دقت بررسی و تایید شود. پس از تایید نهایی صلاحیت‌ها، مقدمات برگزاری مجمع عمومی و فراخوان برای تشکیل رسمی تشکل حرفه‌ای فراهم خواهد شد تا در نهایت شاهد استقرار یک تشکل قدرتمند و فراگیر در حمایت از هنرمندان استان باشیم.

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