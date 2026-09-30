به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی مقدم روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی هتل ۵ ستاره ویراتیس چابهار که همزمان با هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی یکی از ضرورت‌های مهم برای رونق گردشگری در چابهار و سواحل مکران است و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: هتل ۵ ستاره ویراتیس چابهار در زمینی به مساحت ۵ هکتار، زیربنای حدود ۱۳هزار مترمربع و ۱۰ طبقه احداث خواهد شد و با بهره‌برداری از این پروژه، زمینه فرصت شغلی برای ۱۲۰ نفر فراهم می‌شود.

او با تأکید بر اینکه برای اجرای این پروژه ۱۴۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی اعتبار پیش‌بینی شده ادامه داد: اجرای چنین پروژه‌هایی در کنار افزایش ظرفیت اقامتی، به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، جذب گردشگران و تقویت جایگاه چابهار به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور کمک خواهد کرد.

مراسم کلنگ‌زنی هتل ۵ ستاره ویراتیس چابهار با حضور محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، علیرضا نورا، فرماندار شهرستان چابهار و محمدهادی طهرانی مقدم، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و شماری از مسئولان شهرستانی و اعضای شورای اداری برگزار شد.

این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد چابهار وارد مرحله اجرایی شد.

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