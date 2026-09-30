به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، مهوش اسعدی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این سفره‌خانه سنتی با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد تومانی بخش خصوصی و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فضای مناسب برای گردشگران و شهروندان بومیان منطقه راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان افزود: با بهره‌برداری از این سفره‌خانه که دارای ۶۰۰ مترمربع زیربنا می باشد زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر فراهم شده است.

اوخاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه واحدهای پذیرایی و گردشگری، از مهم‌ترین اقدامات برای رونق صنعت گردشگری در شهرستان سراوان است.

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