۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷

سفره‌خانه سنتی در روستای دزک سراوان طی هفته گردشگری افتتاح شد

سفره‌خانه سنتی در روستای دزک سراوان طی هفته گردشگری افتتاح شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان گفت: همزمان با هفته گردشگری، یک سفره‌خانه سنتی در روستای دزک این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، مهوش اسعدی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این سفره‌خانه سنتی با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد تومانی بخش خصوصی و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فضای مناسب برای گردشگران و شهروندان بومیان منطقه راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان افزود: با بهره‌برداری از این سفره‌خانه که دارای ۶۰۰ مترمربع زیربنا می باشد زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر فراهم شده است.

اوخاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه واحدهای پذیرایی و گردشگری، از مهم‌ترین اقدامات برای رونق صنعت گردشگری در شهرستان سراوان است.

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کد خبر 1405070800957
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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