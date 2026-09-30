به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ۸ مهرماه همایش گرامیداشت مقام سالمند با هدف تجلیل از پیشکسوتان و گنجینه‌های تجربه، به همت اداره‌کل بهزیستی و با همکاری پایگاه ملی طاق‌بستان، با حضور استاندار کرمانشاه، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در محوطه تاریخی تاق‌بستان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و اجتماعی که در فضای پرشکوه و تاریخی طاق‌بستان برگزار شد، تلاشی بود برای پاسداشت جایگاه والای سالمندان و یادآوری نقش بی‌بدیل آنان در حفظ هویت و انتقال تجربیات به نسل‌های آینده.

در این مراسم که با استقبال گرم خانواده‌ها و سالمندان همراه بود، استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران ارشد استان با حضور در جمع سالمندان، بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به والدین و تکریم سالمندان در سطح جامعه تأکید کردند.

برگزاری این همایش در جوار سنگ‌نگاره‌های کهن طاق‌بستان، پیوندی معنادار میان میراث تاریخی دیار کرمانشاه و گنجینه‌های تجربه انسانی ایجاد کرد. مسئولان حاضر در این نشست با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سلامت روحی و جسمی سالمندان، اظهار کردند که جامعه‌ای که به پیشکسوتان خود ارج می‌نهد، مسیر توسعه و تعالی را با پشتوانه‌ای از خرد و تجربه طی خواهد کرد.

در ادامه این برنامه، بر اهمیت نقش سالمندان به‌عنوان حافظان فرهنگ، سنت‌ها و ارزش‌های اخلاقی تأکید شد و حاضران خواستار تداوم برنامه‌هایی شدند که نشاط اجتماعی را به کانون زندگی سالمندان بازمی‌گرداند.

اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه و پایگاه ملی تاق‌بستان در این رویداد با ایجاد فضایی صمیمی، بستری فراهم کردند تا در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، ضرورت توجه ویژه به نیازهای رفاهی و اجتماعی سالمندان در جامعه بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.

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