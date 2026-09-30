به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با هفته گردشگری، در برنامه «میکروفن صبح» رادیو کرمان با تبریک هفته گردشگری به فعالان، بهره‌برداران و ذی‌نفعان این حوزه اظهار کرد: کرمان از تنوع قابل توجهی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، صنایع‌دستی و گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، معرفی موثر و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت زیرساخت حمل‌ونقل در توسعه گردشگری افزود: دسترسی مناسب گردشگران به مقصد، از عوامل تاثیرگذار در انتخاب مقصد و افزایش ماندگاری مسافر است و در همین راستا، موضوع توسعه و ارتقا زیرساخت‌های حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او در ادامه بیان کرد: استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مطرح کشور و برگزاری تورهای آشناسازی برای فعالان این حوزه، یکی از برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های استان و قرار گرفتن کرمان در مسیر تورهای گردشگری کشور است.

محسن‌نژاد برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، هنری و گردشگری را از دیگر مسیرهای تاثیرگذار برای معرفی کرمان عنوان کرد و گفت: رویدادمحوری می‌تواند زمینه حضور گردشگران و رسانه‌ها را فراهم کرده و به معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های استان در داخل و خارج از کشور کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با بیان اینکه توسعه پایدار گردشگری بدون تقویت زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: توسعه تاسیسات اقامتی و پذیرایی متناسب با نیاز استان با همراهی بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و این اداره‌کل آماده است برای درخواست‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها، در چارچوب ضوابط و قوانین، روند صدور مجوز را در سریع‌ترین حالت ممکن پیگیری کند.

او همچنین از نظارت مستمر بر تاسیسات و واحدهای گردشگری خبر داد و افزود: این نظارت از سوی اداره نظارت معاونت گردشگری و در کنار نظارت مستمر انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای گردشگری، با هدف ارتقا کیفیت خدمات و رعایت ضوابط و مقررات انجام می‌شود.

محسن‌نژاد با اشاره به ضرورت تبلیغات گسترده برای معرفی استان تصریح کرد: پیگیری برای اجرای تبلیغات محیطی گسترده، هدفمند و یکپارچه در سطح کشور، به‌ویژه در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و پایانه‌های مسافربری، از برنامه‌های در دستور کار است که می‌تواند در افزایش شناخت گردشگران نسبت به ظرفیت‌های کرمان موثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بازار تاریخی کرمان گفت: این بازار از طولانی‌ترین راسته بازارهای تاریخی ایران است و عملیات مرمت و ساماندهی بخش‌هایی از آن در حال انجام است و ما از حضور سرمایه‌گذاران برای کمک به توسعه، ساماندهی، مرمت و تعریف جاذبه‌های جدید گردشگری در این مجموعه استقبال می‌کنیم.

او افزود: فعال‌سازی موزه‌های تخصصی صنایع‌دستی در بازار تاریخی کرمان نیز در دستور کار قرار دارد، موضوعی که با توجه به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و تلاش برای کسب عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی کرمان، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در ارتقا امتیازات و شاخص‌های مورد نیاز این عنوان موثر باشد.

محسن‌نژاد خاطرنشان کرد: تلاش برای فراهم شدن شرایط کسب عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی برای کرمان با جدیت در سطح این اداره‌کل دنبال می‌شود و در همین راستا، احیا تولید زنده صنایع‌دستی، به‌ویژه تولید زنده مس در بازار تاریخی کرمان، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان بیان کرد: در تلاش هستیم در همراهی کارخانه‌های فرآوری مس استان، تولید زنده مس را در بازار تاریخی کرمان احیا کرده تا علاوه بر ایجاد یک تجربه متفاوت برای گردشگران، به افزایش فروش محصولات و شکل‌گیری جریان جدیدی از گردشگری تجربه‌محور در بازار تاریخی کرمان کمک کند.

او درباره وضعیت باغ فتح‌آباد کرمان نیز گفت: این مجموعه تاریخی به دلیل اختلاف میان مالک و بهره‌بردار به‌صورت موقت تعطیل شده است و با دستور صریح و مستقیم استاندار کرمان، موضوع گشایش مجدد آن در حال پیگیری و انجام است.

محسن‌نژاد در پایان هفته گردشگری را به فعالان، سرمایه‌گذاران، تشکل‌ها، جوامع حرفه‌ای و همه دست‌اندرکاران این حوزه تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، رسانه‌ها و جوامع تخصصی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های کرمان و تبدیل این استان به یکی از مقاصد مهم گردشگری ملی و فراملی فراهم شود.

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