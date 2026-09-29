به گزارش میراث آذیا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «کاپیتان شماره هفت» به نویسندگی و کارگردانی حسین منصوری‌اطمینان، با پایان مراحل تولید، آماده نمایش شد.

این فیلم برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده و نسخه‌ای از فیلم نیز برای بررسی و حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ارسال شده است.

«کاپیتان شماره هفت» با مضمونی اجتماعی داستان پسری حدوداً ۱۲ ساله به نام علی را روایت می‌کند که از خانواده‌ای قشر ضعیف و در عین حال شریف است. او در مدرسه با مشکلاتی مواجه می‌شود و با غروری پاک تصمیم می‌گیرد به تنهایی مشکلاتش را حل کند؛ تصمیمی که او را در مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند... .

مهری آل‌آقا، محمد شهبازی، آرمین حامیان، هدیه شیاسی، شایگان علی‌شاهی، پرهام شفیعی و امیرعلی علمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل این پروژه عبارت هستند از: تهیه‌کنندگان: محمد شهبازی و حسین منصوری اطمینان، نویسنده و کارگردان: حسین منصوری‌اطمینان، مدیر تولید و مجری طرح: سعید شهبازی، مدیر فیلمبرداری: حسن اسدی، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: محمد احمدی‌نبی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، مدیر صدابرداری: محمد صالحی، مشاور هنری و طراح گریم: محمدسام کیانی‌فر، طراح لباس: ساناز نقی‌نژاد، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: صبا قاسمی، طراح صحنه: حسین منصوری اطمینان، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، منشی صحنه: فرزانه نجاریان و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

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