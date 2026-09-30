«اصفهان» یک مرکز تمدنی برای روایت ایران است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح هتل ویرا اصفهان، با قدردانی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: حضور در این مراسم فرصتی برای قدردانی از کسانی است که با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، به توسعه این بخش و تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور کمک می‌کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت شناخت جایگاه تاریخی و تمدنی ایران افزود: باید بدانیم در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم و برای شناخت تمدن عزیز ایران تلاش کنیم؛ چرا که اصفهان را نمی‌توان فقط از منظر بناها و سازه‌های تاریخی آن شناخت.

او تصریح کرد: اصفهان یک مرکز تمدنی است و از نظر جغرافیایی نیز ظرفیتی بی‌نظیر برای گردشگران دارد.

اصفهان؛ یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت توسعه صنعت گردشگری اظهار کرد: همه کسانی که دغدغه ایران را دارند، می‌دانند که صنعت گردشگری نیازمند توسعه است و اصفهان نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود، می‌تواند یکی از مقاصد مهم گردشگران باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: ۲۴ هزار شهید در جنگ هشت‌ساله و همچنین شهدای جنگ رمضان، نمایانگر مقاومت مردم اصفهان در مسیر دفاع از کشور و پیروزی در این جنگ هستند و این بخش از حافظه تاریخی اصفهان نیز باید در روایت این شهر مورد توجه قرار گیرد.

رفع موانع سرمایه‌گذاری؛ لازمه توسعه گردشگری

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: دغدغه‌های سرمایه‌گذاران برای به نتیجه رسیدن پروژه‌ها را پیگیری می‌کنم و همواره بر ضرورت تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری تاکید داشته‌ام.

او با بیان اینکه اصفهان فراتر از جغرافیای کنونی خود است، افزود: وقتی از اصفهان صحبت می‌کنیم، از یک تمدن سخن می‌گوییم، نه فقط محدوده‌ای که در مرزهای جغرافیایی امروز تعریف شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: سرمایه‌گذاران علاقه بسیاری به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری دارند و سرمایه‌های خود را در ایران نگه داشته‌اند، این موضوع نشان‌دهنده حس وطن‌دوستی سرمایه‌گذاران و علاقه و تعلق آنان به ایران است.

فرونشست؛ چالشی که باید با نگاه کارشناسی دنبال شود

صالحی‌امیری با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اصفهان گفت: موضوع فرونشست باید به‌صورت جدی پیگیری شود و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب با این پدیده مقابله کنیم.

وی تاکید کرد: صیانت از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی اصفهان تنها با حفاظت از بناها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند توجه هم‌زمان به مسائل و چالش‌های محیطی و زیرساختی شهر است و موضوع فرونشست باید با نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی‌شده دنبال شود.

شهرک سلامت؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری سلامت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بازدید خود از شهرک سلامت اصفهان اظهار کرد: شهرک سلامت یکی از فرصت‌های مهم برای جذب گردشگران سلامت و حضور آنان در اصفهان است.

صالحی‌امیری افزود: اصفهان علاوه بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری سلامت برخوردار است و باید از مجموعه این ظرفیت‌ها برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و توسعه این صنعت استفاده کرد.

تاکید بر همراهی با سرمایه‌گذاران گردشگری

او با تاکید بر اهمیت حضور بخش‌خصوصی در توسعه گردشگری گفت: به اتفاق همکارانم قول می‌دهم در کنار سرمایه‌گذاران باشیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: توسعه صنعت گردشگری نیازمند حضور بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران است و وظیفه مجموعه مدیریتی کشور، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه است.

اصفهان باید از دریچه تاریخ، فرهنگ و هنر روایت شود

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بازتعریف و تقویت روایت گردشگری اصفهان اظهار کرد: اصفهان را باید روایت کرد؛ از یک تاریخ، یک فرهنگ، یک هنر و ارزش‌های بی‌شماری که دارد.

او ادامه داد: این ظرفیت‌ها باید به‌درستی روایت و به مردم ایران و گردشگران معرفی شود، چرا که روایت درست از اصفهان می‌تواند در شناخت عمیق‌تر جایگاه این شهر در تاریخ و تمدن ایران و تقویت جایگاه آن در گردشگری مؤثر باشد.

قدردانی از سرمایه‌گذاران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های سرمایه‌گذاران هتل ویرا اظهار کرد: سرمایه‌گذاران این مجموعه از خیرین آموزش و پرورش هستند و این موضوع شایسته قدردانی است.

صالحی‌امیری افزود: توجه ویژه این خانواده به حوزه آموزش و پرورش ارزشمند است و از خانواده بزرگ ملااحمدی به دلیل این اقدامات و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تجلیل و قدردانی می‌کنم.

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