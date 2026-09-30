به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست فعالان و بهره‌برداران حوزه گردشگری، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان میرجاوه روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور فعالان و بهره‌برداران حوزه گردشگری، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان میرجاوه برگزار شد و در آن موضوعات مختلف مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان بومی و تقویت ظرفیت‌های صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

مختار محسن مبارکی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان میرجاوه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان بومی و فراهم کردن زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

فرماندار میرجاوه گردشگری را زمینه‌ای مهم برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان میرجاوه به گردشگران داخلی و خارجی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

عبدالله کرد رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میرجاوه نیز ضمن تبریک هفته، گردشگری را ظرفیتی راهبردی برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و جوامع محلی عنوان کرد و بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و جوامع محلی تأکید داشت.

در ادامه این نشست، فعالان و بهره‌برداران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به بیان مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و موضوعات مرتبط با توسعه و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری تسهیلات فاز دوم اقامتگاه بوم‌گردی روستای سیاه‌جنگل، ساماندهی محور گردشگری این روستا، پیگیری بازگشایی و آسفالت کمربند گردشگری تفتان، راه‌اندازی کارگاه بنجوسازی و همچنین مستندسازی آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در این نشست همچنین بر استمرار تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، فعالان گردشگری، هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی تأکید شد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان میرجاوه مورد توجه قرار گرفت.

در پایان مقرر شد موضوعات و مطالبات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود تا با رفع موانع موجود، زمینه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از فعالان بومی، رونق صنایع‌دستی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان میرجاوه فراهم شود.

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