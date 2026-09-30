به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۸ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته گردشگری و با حضور اهالی رسانه و خبرنگاران، تور بازدید از پروژه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی در اردبیل و سرعین برگزار شد.

بازدید از پروژه‌های مرمتی و سامان‌دهی در جمعه مسجد و مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، بازدید از خانه‌های تاریخی در حال احیا در مرکز شهر اردبیل و همچنین بازدید از چند پروژه پیشران گردشگری در اردبیل و سرعین از جمله برنامه‌های این تور رسانه‌ای بود.

جلیل جباری در جریان این تور رسانه‌ای گفت: توسعه صنعت گردشگری یک امر چند وجهی است که در استان اردبیل با همت مدیریت عالی استان و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی این امر با شتاب به پیش می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به بازدید از پروژه‌های مرمتی و ساماندهی در بناهای تاریخی، افزود: آثار ارزشمند تاریخی علاوه بر اهمیت حفاظتی و صیانتی، در جذب و ماندگاری گردشگران نیز نقش اساسی دارند و ما تلاش می‌کنیم در مرکز شهر اردبیل با تعریف یک محور تاریخی مشخص در توسعه گردشگری بافت تاریخی گام‌های مهمی برداریم.

او تاکید کرد: اجرای پروژه‌های مرمتی، حفاظتی و ساماندهی با اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومان در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ساماندهی بنای با ارزش جمعه مسجد اردبیل و همچنین احیای خانه‌های تاریخی در کنار مطالعه محورهای مهم تاریخی از جمله اقداماتی است که در حال حاضر انجام می‌شود.

جباری همچنین درمورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری، گفت: در حال حاضر ۹۱ پروژه فعال در حوزه گردشگری استان وجود دارد و انتظار می‌رود با تکمیل آنها ۳۱۰۰ فرصت شغلی و ۴۵۰۰ تخت اقامتی جدید در استان ایجاد شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ادامه داد: این در حالی است که از ابتدای سال ۷۰ موافقت اصولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و نشان دهنده افزایش علاقمندی به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل است.

او خاطرنشان کرد: برخی از پروژه‌های در حال اجرا همانند پروژه کایان پارک در سرعین تحت عنوان پروژه‌های پیشران از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که بعد از بهره‌برداری می‌توانند تاثیر بسزایی در رشد صنعت گردشگری اردبیل داشته باشند.

جباری ضمن گرامیداشت هفته گردشگری و تقدیر از همه فعالان این عرصه و همکاری اهالی رسانه در مسیر توسعه گردشگری استان، تصریح کرد: برای گرامیداشت هفته گردشگری بیش از ۴۰ عنوان برنامه در سطح استان اجرا می‌شود که بخش مهمی از آن‌ها هم‌راستا با شعار جهانی روز گردشگری به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع هوش مصنوعی و بازتعریف گردشگری اختصاص دارد.

انتهای پیام/