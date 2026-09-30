به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در آیین رونمایی سردیس زنده‌یاد ودیعتی موسس موزه سیم و زر کرمان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره آن مرحوم اظهار کرد: نام و یاد مرحوم ودیعتی به واسطه تلاش‌های ارزشمند او در حوزه میراث‌فرهنگی و تاسیس موزه سیم و زر، در فرهنگ و تاریخ معاصر کرمان ماندگار خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: زنده‌یاد ودیعتی با نگاه مسئولانه به میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی برای حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی استان ایفا کرد و اقدامات او الگویی ارزشمند برای مشارکت جامعه در صیانت از میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: حفظ بناها و آثار تاریخی تنها با اقدامات اداری و قانونی محقق نمی‌شود و زمانی تداوم خواهد داشت که حفاظت از مواریث فرهنگی به یک باور عمومی و اجتماعی تبدیل شود.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: کرمان از ظرفیت‌های گسترده و متنوعی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و پاسداری از این داشته‌ها نیازمند همراهی مردم، مجموعه‌داران، خیران، فعالان فرهنگی و بخش خصوصی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به نقش بخش خصوصی در تداوم فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی بیان کرد: مجموعه‌داران و نیکوکاران می‌توانند در کنار دستگاه‌های دولتی، در فرآیند ساماندهی و احیا ابنیه تاریخی، گردآوری اسناد و اشیا فرهنگی، حفاظت، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی نقش موثری داشته باشند و این مشارکت باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: موزه سیم و زر نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت ایجادشده با مشارکت بخش خصوصی است که می‌تواند زمینه آشنایی نسل امروز با بخشی از تاریخ، هنر و میراث اجتماعی کرمان را فراهم کند.

در پایان این مراسم، مجموعه‌ای از اسناد زرگری نیز رونمایی شد که شامل اسناد خرید طلا برای عروس، مهر تجار کرمانی و مهر منحصربه‌فرد اتحادیه زرگران کرمان است، این مجموعه که مربوط به دوره‌های قاجار و پهلوی متعلق به مجموعه‌داران خصوصی کرمان بوده و برای نمایش عمومی در موزه سیم و زر در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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