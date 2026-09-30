۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۲

«سرزمین فرشته‌ها» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۷ شد

«سرزمین فرشته‌ها» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۷ شد

فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۷ شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، نماینده سینمای ایران در نودونهمین دوره جوایز اسکار شد.

ایرج طهماسب، فرهاد توحیدی، محمود کلاری، سیدعلیرضا حسینی و محمدرضا تشکری از جمله اعضای حاضر در جلسه هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران بودند.

«سرزمین فرشته‌ها» محصول مشترک موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره، با رویکردی بین‌المللی، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه را به تصویر می‌کشد.

این فیلم مدتی قبل جایزه بزرگ جشنواره کازان به عنوان بهترین فیلم (Grand Prix)، جایزه بهترین بازیگر زن برای سولاف فواخرجی و جایزه بهترین فیلمبرداری برای علیرضا برازنده را گرفت.

همچنین در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر هم با کسب پنج سیمرغ بلورین و هشت دیپلم افتخار از پرجایزه‌ترین آثار جشنواره سال قبل بود. سولاف فواخرجی، بازیگر مطرح سوری به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش می‌کند و در کنار او بازیگران کودک عرب، ایرانی، سوری و لبنانی چون علی ذیب، فاطمه المعصومه زریق، اهورا لطفی، محمد اسد، زهرا فاضل، فاطمه مریش، علیرضا علاو نیز حضور دارند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800969
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha