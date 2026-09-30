به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، نماینده سینمای ایران در نودونهمین دوره جوایز اسکار شد.

ایرج طهماسب، فرهاد توحیدی، محمود کلاری، سیدعلیرضا حسینی و محمدرضا تشکری از جمله اعضای حاضر در جلسه هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران بودند.

«سرزمین فرشته‌ها» محصول مشترک موسسه تصویرشهر و سازمان سینمایی سوره، با رویکردی بین‌المللی، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه را به تصویر می‌کشد.

این فیلم مدتی قبل جایزه بزرگ جشنواره کازان به عنوان بهترین فیلم (Grand Prix)، جایزه بهترین بازیگر زن برای سولاف فواخرجی و جایزه بهترین فیلمبرداری برای علیرضا برازنده را گرفت.

همچنین در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر هم با کسب پنج سیمرغ بلورین و هشت دیپلم افتخار از پرجایزه‌ترین آثار جشنواره سال قبل بود. سولاف فواخرجی، بازیگر مطرح سوری به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش می‌کند و در کنار او بازیگران کودک عرب، ایرانی، سوری و لبنانی چون علی ذیب، فاطمه المعصومه زریق، اهورا لطفی، محمد اسد، زهرا فاضل، فاطمه مریش، علیرضا علاو نیز حضور دارند.

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