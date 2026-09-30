به گزارش میراث آریا به نقل از مدیر رسانه نمایش، مریم امینی، کارگردان تئاتر به زودی نمایش «داستان خرس‌های پاندا» نوشته ماتئی ویسنی یک نمایشنامه‌نویس فرانسوی رومانیایی تبار را با تهیه‌کنندگی وحید سالک‌فرد در تماشاخانه طهران روی صحنه خواهد برد.

نمایشنامه «داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که معشوقه‌ای در فرانکفورت دارد»، روایت مردی است که از خواب بیدار می‌شود و زنی را می‌بیند که او را نمی‌شناسد. اما با این حال مرد از زن می‌خواهد برای ۹ شب پیش او بماند. در نهایت زن قبول می‌کند و آن‌ها ۹ شب عجیب را با هم می‌گذرانند.

امینی پیش از این نمایش‌های «بانوی زیبای من»، «دربسته»، «بازی مرگ» و «به یک قاتل ساده نیازمندیم» را روی صحنه برده است.

بازیگران و دیگر جزئیات این اثر نمایشی به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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