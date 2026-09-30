کارگاه آموزشی قوانین بیمه و مالیات تاسیسات گردشگری در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات ویژه مدیران و فعالان تاسیسات گردشگری استان اظهار کرد: آشنایی فعالان حوزه گردشگری با قوانین و مقررات بیمه و مالیات، نقش مهمی در ساماندهی فعالیت واحدهای گردشگری، کاهش مشکلات و افزایش آگاهی مدیران و بهره‌برداران این تاسیسات دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای فعالان صنعت گردشگری از برنامه‌های مهم این اداره‌کل است و تلاش می‌شود آموزش‌های مورد نیاز این بخش متناسب با مسائل و نیازهای روز فعالان ارائه شود.

او با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری، عنوان کرد: مدیران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری با آگاهی دقیق‌تر از قوانین و مقررات می‌توانند ضمن انجام صحیح تکالیف قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت و ارتقای خدمات خود نیز استفاده کنند.

طالب‌نیا یادآور شد: برگزاری این کارگاه‌ها فرصتی برای طرح مسائل و پرسش‌های فعالان این حوزه و دریافت پاسخ‌های تخصصی از کارشناسان مربوطه است و به کاهش چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تأسیسات گردشگری کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین به برنامه‌های هفته گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: ویژه‌برنامه‌های روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری با شعار «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» از پنجم مهرماه در کردستان آغاز شده و تا پایان روز ۱۱ مهرماه ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: در این مدت برنامه‌های متنوعی با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، آموزش، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از فعالان این حوزه و توجه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/