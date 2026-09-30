به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تولید اثر، پوستر فیلم کوتاه «گوره» به نویسندگی و کارگردانی مرجان اشرفی زاده و تهیه‌کنندگی محسن خباز، محصول انجمن سینمای جوانان ایران رونمایی شد. این فیلم در بخش مسابقه ملی و بین‌الملل چهل‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.

پوستر «گوره» را مصطفی خادم‌صادق طراحی کرده است.

«گوره» دوازدهمین فیلم کوتاه داستانی مرجان اشرفی زاده است و بازگشت او به سینمای کوتاه پس از حدود ۱۵ سال به شمار می‌رود؛ بازگشتی که در یادداشت این فیلمساز از آن به عنوان تلاشی برای عبور از دوره‌ای طولانی از توقف، تردید و نشدن یاد شده است.

اشرفی زاده در یادداشتی درباره مسیر شکل گیری این فیلم کوتاه نوشته است:

«بهار یک هزار و چهارصد و پنج است...

6 سال است چشمم به جمال دوربین و صحنه و پشت صحنه روشن نشده! دلتنگم برای همه شان!

در این سالیان کوشش‌ها همه بی‌نتیجه مانده‌اند، حدود دویست قسمت سریال نوشته‌ام و برای برخی مراحل پیش تولید هم تا حدودی جلو رفته و در موردی حتی پنج ماه فیلمبرداری هم شده و دست آخر بی‌نتیجه. حکایت قیر و قیف جهنم ایرانی‌ها بوده! همیشه یک جای کار لنگ زده و نشده آنچه باید.

نتیجه، باوجود درک شرایط نامیزان و بی‌ثبات وطن، خودتخریبی‌ بوده که حتم تقصیر من در این میان زیاد است، در این همه نشدن! به سینما که اصلا فکر نکرده‌ام، دلایلش بماند... امیدم را از دست داده‌ام؟ شاید در لحظات کوتاهی بله... درد کشیده‌ام؟ بله... شاکی بوده‌ام از زمین و زمان؟ حتما. اما هرگز آن کارهای کوچک، آن پیگیری‌های به نظر بی‌اهمیت و بی‌نتیجه را ترک نکرده‌ام، باز هر روز صبح خودم را وادار به حرکت کرده‌ام که شاید این حرکت بالاخره تو را به نتیجه برساند.

نمونه‌اش ثبت فیلمنامه کوتاهی که چند سالی دوست داشتم بسازم و امکانش فراهم نمی‌شد و بالاخره در پیچینگ استان گیلان ثبتش کردم گر چه هیچ امیدی نبود به بررسی و پولی هم به نظر نبود در این شرایط کشور که هر روزش آبستن وقایعی تازه بوده است!

سال چهارصد و چهار ثبت شد و بهار چهارصد و پنج به جلسه فرا خوانده شدم... ناباور می‌روم. اتفاقات به سرعت می‌افتد، امکان مالی محدودی هست، فیلم را نمی‌شود باهاش ساخت... ولی اینبار چیزی در اعماق وجودم فریاد می‌زند که پیش برو وگرنه فرو می‌روی...

ترس‌ها تمامی ندارند، شرایط اقتصادی هولناک است، دیوانگی است انجام چنین کاری، بعد از این همه سال.. بعد از ساختن فیلم‌های ویدیویی و سینمایی و سریال و ... برگشت به فیلم کوتاه و دوباره همان شرایط غیر حرفه‌ای تولید و نبود پول کافی! اینبار اما می‌خواهم بسازمش... زیاد نه می‌شنوم، که وقتش نیست، که گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی را بیشتر خواهم کرد، که دیگر وقتش گذشته که باز بدون دستمزد کار کنی و فیلم بسازی برای دلت... ولی باید بسازمش، باید این مرز را رد کنم. نسازم، انجام ندهم، فرو خواهم رفت... باید به خودم ثابت کنم هنوز مثل دوران گذشته، مثل سالهای جوانی و دانشجویی می‌توانم آسمان را به زمین بدوزم که بشود؟

و ناباورانه شد... «گوره» با همراهی همه یارانم، با حمایت های بی‌دریغ رفقا و همکارانم، با مساعدت انجمن سینمای جوان که خانه اول بسیاری از ما بوده، با ورود خانه تولید اثر و تهیه‌کننده‌ای که آمد و شد ستون پروژه که نترسم از پیش رفتن، با حمایت های بی‌دریغ خانواده و عزیزانم که هر چه توانستند، مایه گذاشتند و کنارم ایستادند و با همراهی دخترانم، نفس و مانا، بالاخره متولد شد.

من تا همینجای راه به چیزی که خواسته‌ام، رسیده‌ام... مرز را رد کرده‌ام. فرو نرفته‌ام و امیدم را بازیافته‌ام میان این همه ناامیدی و نشدن... حالا شجاعت بیشتری دارم برای باز هم پیش رفتن و جنگیدن... حالا بیش از پیش ایمان دارم که در حرکت، امید هست.. در سکون، هیچ!

ایمان دارم که

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل

وگر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم»

سحر گلدوست، حجت صفاریان، شهربانو امیدی ملومه و با حضور مجید پتکی، بازیگران فیلم کوتاه «گوره» هستند.

در خلاصه داستان «گوره» آمده است: حنا، گاو ماده‌ای است که آماده باروری است اما از ورزا، گاو نر، خبری نیست و او گم شده است. در این میان، پیرمرد و پیرزن، گلی‌جان را برای یافتن ورزا تحت فشار قرار داده‌اند، در حالی که حال گلی‌جان خوب نیست.

چهل‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

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