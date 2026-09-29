نمایش و نقد «روباه و ماه صورتی» در سیزدهمین برنامه‌ «سینما سلامت» خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش میراث آریا، سیزدهمین برنامه ماهانه «سینما سلامت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی (۱۴۰۵) اختصاص دارد.

پس از نمایش این اثر در برنامه ۱۴۱ مُستَنَداتِ یکشنبه، نشست نقد و بررسی فیلم با حضور رضا درستکار (منتقد سینما و مدیر جلسات سینماسلامت) و عوامل فیلم برگزار خواهد شد.

ثریا، هنرمند جوان افغانستانی پنج سال است که تلاش می‌کند راهی برای خروج از ایران و پیوستن به مادرش در اتریش پیدا کند. او تمام نگرانی‌ها، شادی‌ها و ترس‌های خود را در نقاشی‌ها و مجسمه‌های خیره‌کننده‌ به تصویر می‌کشد...

سیزدهمین برنامه‌ی «سینماسلامت» ساعت ۱۷ یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

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