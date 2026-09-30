به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری، نمایشگاه تصاویر «ایران در آینه میراث‌جهانی» با نمایش مجموعه‌ای از تصاویر و عناوین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، در چهار ایستگاه پرتردد مترو پایتخت برپا شده است، اقدامی که با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های میراثی و گردشگری کشور و عمومی‌سازی روایت میراث‌جهانی ایران شکل گرفته است.

این نمایشگاه به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران در ایستگاه‌های شادمان، میدان شهدا، تهرانپارس و میدان ولیعصر(عج) برپا شده و در معرض دید طیف گسترده‌ای از شهروندان و مسافران شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت قرار گرفته است.

در این نمایشگاه، تصاویر و عناوین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی، در قالب یک روایت تصویری پیش‌روی مخاطبان قرار گرفته تا بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران از قاب میراث جهانی به شهروندان معرفی شود، روایتی که تلاش دارد فاصله میان «میراث جهانی» و زندگی روزمره مردم را کاهش داده و داشته‌های فرهنگی کشور را از فضای تخصصی و موزه‌ای به عرصه عمومی شهر وارد کند.

مترو یکی از گسترده‌ترین فضاهای عمومی و روزمره شهر تهران به شمار می‌رود و قرار گرفتن تصاویر میراث جهانی ایران در مسیر تردد شهروندان، امکان مواجهه مستقیم و بی‌واسطه میلیون‌ها مسافر با بخشی از سرمایه فرهنگی و تمدنی کشور را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه، ادامه سلسله برنامه‌های نمایشگاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ایستگاه‌های مترو تهران است که طی دوره‌های مختلف و به مناسبت رویدادهایی همچون هفته میراث‌فرهنگی، ثبت‌جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته»، پنجمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی و دیگر مناسبت‌های فرهنگی و میراثی برگزار شده است.

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