به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه در شهرستان‌های مستعدی همچون سیریک، از راهبردهای کلیدی اداره‌کل در راستای رونق گردشگری محلی و پاسخگویی به نیاز مسافران است که همزمان با هفته گردشگری، کلنگ‌زنی این پروژه جدید انجام شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به مشخصات فنی و خدماتی این مجتمع افزود: مجتمع تفریحی و گردشگری جمال جمالدینی شامل بخش‌های اقامتی با تعداد ۱۰ اتاق و سوییت و با ظرفیت اقامتی ۳۰ نفر است که می‌تواند سهم مهمی در تامین فضای اقامتی استاندارد در منطقه داشته باشد.

او درباره بخش‌های خدماتی و رفاهی این مجموعه تصریح کرد: در بخش پذیرایی این مجتمع، سفره‌خانه سنتی و کافی‌شاپ پیش‌بینی شده است. همچنین با هدف حمایت از هنرمندان و ترویج هنرهای دستی منطقه، غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی و خدمات جانبی نیز در این مجموعه گنجانده شده است تا به عنوان قطبی برای معرفی فرهنگ و هنر بومی سیریک عمل کند.

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