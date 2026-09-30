به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رالی سایکل‌توریست چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با هفته گردشگری و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری ماجراجویانه استان کرمان و ترویج فرهنگ سفر مسئولانه با دوچرخه برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر گردشگری هفت‌باغ علوی را رکاب زدند.

برگزاری این رالی، فرصتی برای معرفی قابلیت‌های محور هفت‌باغ در حوزه گردشگری ورزشی و ماجراجویانه بود؛ ظرفیتی که می‌تواند با توسعه برنامه‌های گردشگری مبتنی بر طبیعت و فعالیت‌های ورزشی، به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان کمک کند.

در این رویداد، توجه به محیط زیست و رعایت اصول گردشگری مسئولانه از محورهای اصلی برنامه بود و بر اهمیت حفظ طبیعت، پرهیز از آسیب‌رسانی به محیط پیرامون و احترام به ظرفیت‌های طبیعی در جریان سفر تاکید شد.

گردشگری دوچرخه‌محور از جمله گونه‌های گردشگری مبتنی بر فعالیت است که علاوه بر ایجاد تجربه متفاوت برای گردشگران، زمینه آشنایی نزدیک‌تر با طبیعت و جاذبه‌های مسیر را فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه مورد توجه قرار گیرد.

همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، کلوپ‌های تخصصی گردشگری و مجموعه‌های بخش خصوصی در برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای معرفی مقاصد گردشگری استان و شکل‌گیری برنامه‌های متنوع ورزشی و ماجراجویانه را فراهم می‌کند.

محور گردشگری هفت‌باغ علوی نیز با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و دسترسی مناسب، از جمله مسیرهایی است که قابلیت میزبانی رویدادهای گردشگری، ورزشی و خانواده‌محور را دارد و برگزاری رالی سایکل‌توریست در این محور، گامی در جهت معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها به جامعه محلی و گردشگران به شمار می‌رود.

این برنامه در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری استان کرمان و با تاکید بر توسعه گردشگری مسئولانه، توجه به محیط زیست و معرفی ظرفیت‌های نوین گردشگری برگزار شد.

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