جشنواره فرهنگی و هنری هفته گردشگری در سیریک برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری هفته گردشگری در سیریک، اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری شهرستان، با حضور پرشور علاقه‌مندان، هنرمندان و خانواده‌ها برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: یکی از بخش‌های این جشنواره، اجرای موسیقی زنده سنتی بود که با نواختن نغمه‌های اصیل محلی، فضایی دلنشین و فرهنگی را برای حاضران رقم زد و جلوه‌ای از هنر موسیقی بومی منطقه را به نمایش گذاشت.

او در ادامه به بخش مسابقه آشپزی اشاره کرد و گفت: در این مسابقه، شرکت‌کنندگان به رقابت در طبخ و ارائه بهترین غذاهای محلی و سنتی سیریک پرداختند و توانمندی‌های خود را در این حوزه به نمایش گذاشتند.

محمدی همچنین به نمایشگاه صنایع‌دستی اشاره کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه، آثار و دست‌سازه‌های هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان سیریک در معرض دید عموم قرار گرفت که فرصتی مغتنم برای معرفی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود.

معاون گردشگری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره با تلفیق بخش‌های فرهنگی، هنری و غذایی، ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی بهتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان سیریک و تقویت گردشگری فرهنگی و بومی منطقه کمک شایانی می‌کند.

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