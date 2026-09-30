به گزارش خبرنگار میراث آریا، جشنواره گردشگری روستای حاجی‌خادمی شهرستان میناب به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری که شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه گردشگری کشاورزی مرادی برگزار شد، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و جمعی از مدیران و مسئولان محلی همراه بود.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصتی مغتنم برای احیای سنت‌های اصیل هرمزگان و معرفی تولیدات صنایع‌دستی و خوراک‌های بومی به گردشگران است.

او با اشاره به محوریت شعار جشنواره افزود: این رویداد بر پایه تلفیق سنت و مدرنیته با تکیه بر فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی برای بازطراحی و بهبود تجربه گردشگری استوار است تا بتوانیم با بهره‌گیری از دانش روز، جذابیت‌های گردشگری منطقه را به شکلی موثرتر به سطح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

در این جشنواره برنامه‌های متنوعی از جمله مسابقه آشپزی، پخت نان و شیرینی محلی، برپایی بازارچه صنایع‌دستی، اجرای موسیقی و مراسم‌های آئینی، برگزاری ورکشاپ گلابتون‌دوزی و همچنین تجلیل از فعالان عرصه گردشگری انجام شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

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