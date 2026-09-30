به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه امروز چهارشنبه ۸ مهرماه در آیین بهره‌برداری از هتل‌های ویرا اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار یک سال گذشته گفت: اصفهان در ماه‌های گذشته تقریبا با تمامی موضوعات و بحران‌های مهم کشور درگیر بود و در جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها، آشوب‌ها و اغتشاشات، جنگ رمضان، بحران آب، مسائل کشاورزان و خشک‌سالی بی‌سابقه، در خط مقدم این شرایط قرار داشت.

استاندار اصفهان ادامه داد: با وجود همه این شرایط سخت، اصفهان متوقف نشد و مردم این استان با صبوری، امید و اراده برای ساختن، مسیر توسعه را ادامه دادند و سرمایه‌گذاران، خیرین و فعالان عرصه تولید نیز با وجود دشواری‌ها، در میدان ماندند.

او افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های امید، استمرار جریان زندگی و نشانه‌ای از شهامت سرمایه‌گذاری و میل به ساختن کشور است و بهره‌برداری از واحدهای جدید گردشگری را باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه گردشگری می‌تواند در تقویت تاب‌آوری ملی نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: گردشگری از نخستین خاکریزهای تاب‌آوری ملی و از مصادیق وفاق است و نشان می‌دهد هویت، نشاط و ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کشور در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: امیدواریم هر استان کشور بتواند به یک سفارتخانه تمدنی تبدیل شود و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری خود، زمینه معرفی چهره واقعی ایران و تقویت ارتباط میان ملت‌ها را فراهم کند.

او لغو روادیدها، گشودن آغوش مهمان‌نوازی و تقویت ارتباط با گردشگران خارجی را از ظرفیت‌های مهم حوزه گردشگری دانست و افزود: دیپلماسی گردشگری یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای درهم شکستن ایران‌هراسی است و می‌تواند تصویر واقعی، فرهنگی و تمدنی ایران را در سطح بین‌المللی معرفی کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در اصفهان تغییر ریل در حوزه گردشگری را دنبال می‌کنیم و در این مسیر باید از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی استان برای ارتقای کیفیت میزبانی و افزایش ماندگاری گردشگران استفاده شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه کیفیت میزبانی باید به یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری اصفهان تبدیل شود، گفت: بهداشت، آراستگی، کیفیت خدمات، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌های بین‌راهی و توسعه هتل‌های مناسب، بخشی از زنجیره‌ای است که می‌تواند تجربه گردشگر در اصفهان را ارتقا دهد.

او با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان در حوزه زیرساخت‌های اقامتی افزود: اصفهان در زمینه هتل‌های مجلل و ظرفیت‌های اقامتی کمبود نمونه‌های موفق ندارد و توسعه این زیرساخت‌ها باید در کنار ارتقای سایر اجزای زنجیره خدمات گردشگری دنبال شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد و در حوزه گردشگری باید هر مانع و سدی که در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد، شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

استاندار اصفهان افزود: در دیدار و گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران نیز بر همین موضوع تأکید کرده‌ام و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی با نگاه تسهیل‌گر، مسیر اجرای طرح‌های گردشگری را هموار کنند.

او با اشاره به همراهی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیگیری مسائل استان تصریح کرد: هر موضوعی که در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری استان مطرح شده، با همراهی و دستور وزیر میراث فرهنگی پیگیری شده و این رویکرد می‌تواند به گشایش مسیر اجرای طرح‌های گردشگری کمک کند.

جمالی‌نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تداوم سرمایه‌گذاری در این حوزه، بخشی از دستاورد صبر، تحمل و تاب‌آوری مردم اصفهان باشد و گفت: استمرار این مسیر می‌تواند ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی اصفهان را بیش از گذشته در خدمت توسعه گردشگری و اقتصاد استان قرار دهد.

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