به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه ۸ مهرماه در آیین بهره‌برداری از هتل ویرا که به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان برگزار شد، گفت: امروز شاهد تولد یک مجموعه گردشگری در استان اصفهان هستیم که از منظر معماری، کیفیت اجرا و انگیزه سرمایه‌گذاران برای خلق یک اثر ماندگار، ظرفیت قابل توجهی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به روند سه‌ساله احداث این هتل ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، سرعت اجرای آن در مدت سه سال است و این مجموعه نشان می‌دهد که با فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور بخش خصوصی، امکان ایجاد زیرساخت‌های جدید و باکیفیت گردشگری در استان وجود دارد.

او افزود: رویکرد سرمایه‌گذاران این مجموعه صرفاً احداث یک هتل نبوده، بلکه هدف آن‌ها خلق یک اثر ماندگار با بهره‌گیری از معماری و ظرفیت‌های هنر و فرهنگ ایران بوده است؛ موضوعی که می‌تواند این مجموعه را به بخشی از سرمایه اجتماعی و گردشگری کشور تبدیل کند.

کرم‌زاده با قدردانی از خانواده ملااحمدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عام‌المنفعه و اقتصادی تصریح کرد: خانواده ملااحمدی از سرمایه‌های ملی کشور هستند که در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و هتل‌سازی حضور داشته‌اند و اکنون نیز در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: مجتبی ملااحمدی به‌عنوان رئیس انجمن خیرین میراث‌فرهنگی استان اصفهان نیز در توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه میراث‌فرهنگی نقش دارد و حضور این خانواده در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت ارزشمندی برای استان اصفهان محسوب می‌شود.

او با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای اجرای این پروژه تصریح کرد: در روند احداث و تجهیز این هتل، از ظرفیت منابع بانک ملی، منابع داخلی و همچنین ظرفیت‌های نظارتی و حمایتی استفاده شده و برای تأمین و واردات بخشی از تجهیزات نیز از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم به عنوان مشوق استفاده شده است.

کرم‌زاده گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نیز در چارچوب وظایف و اختیارات خود و با همکاری مسئولان استانی و ملی، هر آنچه در توان داشت برای حمایت از این پروژه به کار گرفت تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های گردشگری استان تصریح کرد: توسعه ظرفیت اقامتی، ایجاد مجموعه‌های گردشگری با کیفیت و استفاده از ظرفیت معماری و هنر ایرانی، از الزامات ارتقای جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری کشور است و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد.

او خطاب به خانواده ملااحمدی گفت: با توجه به ظرفیت و توان این خانواده و تجربه‌ای که در ایجاد مجموعه‌های اقامتی به دست آمده است، امیدواریم سومین هتل پنج‌ستاره این مجموعه نیز در اصفهان ایجاد شود و این روند به توسعه بیشتر زیرساخت‌های گردشگری استان کمک کند.

کرم‌زاده همچنین با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی، از حضور مسئولان ملی و استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان گردشگری، هنرمندان، مدیران و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در این آیین قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری نیازمند هم‌افزایی میان بخش دولتی، سرمایه‌گذاران، خیرین و فعالان حوزه میراث فرهنگی است و بهره‌برداری از طرح‌هایی مانند هتل ویرا می‌تواند بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری اصفهان را فراهم کند.

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