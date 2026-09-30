به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی یگانه، عصر امروز ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی شیوه‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت اظهار کرد: این همایش پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در استان اردبیل برگزار می‌شود.

استاندار اردبیل با اشاره به حضور گسترده مسئولان و مدیران ملی در این همایش افزود: در این رویداد ملی، مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت و سازمان بورس و اتاق بازرگانی کشور نیز در آن حضور فعال دارند.

او با اشاره به اهداف برگزاری این همایش تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اساسی استان است و در آن، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایه‌گذاری خاص و سایر شیوه‌های نوین صورت می‌گیرد.

امامی یگانه یادآور شد: مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در جریان همایش و پنل‌های تخصصی حضور می‌یابند و این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه در استان اردبیل محسوب می‌شود.

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