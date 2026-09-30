به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر شالبافیان، شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه و در آیین بهره‌برداری از هتل ویرا که به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان برگزار شد، گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، با هدف تقویت زیرساخت‌های این صنعت و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش دنبال شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز هتل‌ها که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، از حقوق ورودی برخوردار می‌شوند که این موضوع می‌تواند بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری را کاهش دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری افزود: طرحی با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال تدوین است که می‌تواند زمینه جهت‌دهی بخشی از منابع مالی سرگردان کشور به سمت پروژه‌های گردشگری را فراهم کند.

شالبافیان تصریح کرد: افزایش و جذاب‌تر شدن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، یکی از الزامات توسعه این صنعت است و در طرح حمایت از سرمایه‌گذاری تلاش شده است ظرفیت‌های لازم برای تقویت این مشوق‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به جایگاه اصفهان در جذب منابع برای پروژه‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان ۲۳ طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده که این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری این استان است.

او افزود: از مجموع ۲۳ طرح تأمین اعتبارشده در اصفهان، چهار طرح مربوط به هتل‌های چهار و پنج ستاره است و چهار هتل یک تا سه ستاره نیز در میان این پروژه‌ها قرار دارند که تکمیل این طرح‌ها می‌تواند بخشی از نیاز زیرساختی اصفهان در حوزه اقامت را پاسخ دهد.

شالبافیان با بیان اینکه توسعه ظرفیت اقامتی اصفهان با توجه به جایگاه این استان در گردشگری کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: محدودیت ظرفیت هتل‌ها یکی از موضوعاتی بود که ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های اقامتی اصفهان را مطرح می‌کرد و حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی از پروژه‌های این حوزه با هدف جبران این خلأ و افزایش توان پذیرش گردشگران انجام شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، به‌ویژه در شرایطی که این استان یکی از مقاصد مهم گردشگران ورودی کشور است، از ضرورت‌های اساسی توسعه گردشگری به شمار می‌رود.

او با اشاره به ضرورت تأمین مالی پروژه‌های گردشگری تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در مسیر اجرای پروژه‌های گردشگری، نحوه تأمین مالی است؛ زیرا بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد کشور از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود و پروژه‌های گردشگری به دلیل دوره بازگشت سرمایه، نیازمند سازوکارهای مناسب برای تأمین مالی بلندمدت هستند.

شالبافیان افزود: در همین راستا، همکاری میان دولت، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی پروژه‌های گردشگری دنبال شده و تفاهم‌های انجام‌شده در این زمینه می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری را تسهیل کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های جدید گردشگری آبی گفت: استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، یکی از فرصت‌های جدید پیش روی این صنعت است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی نیز در هفته دولت معرفی شده است.

او اضافه کرد: با اصلاح مصوبات و فراهم شدن ظرفیت قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری آبی، زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب ایران برای توسعه طرح‌های گردشگری فراهم شده است.

شالبافیان همچنین به ضرورت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های گردشگری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از پرداخت کامل معاف شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شرایط اجرای پروژه‌های گردشگری در کشور افزود: استمرار اجرای پروژه‌های گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوره جنگ، نشان‌دهنده عزم سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه برای تکمیل طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور است.

او تأکید کرد: استمرار حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای قانونی، تقویت مشوق‌ها و ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی، از مهم‌ترین الزامات برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های گردشگری و افزایش ظرفیت‌های اقامتی کشور است.

شالبافیان در پایان بهره‌برداری از این هتل را به سرمایه‌گذاران، مدیران و کارکنان مجموعه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد توسعه این‌گونه پروژه‌ها به رونق گردشگری اصفهان و تقویت جایگاه این شهر در صنعت گردشگری کشور کمک کند.

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