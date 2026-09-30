به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، عصر امروز چهارشنبه ۸ مهر از پایگاه ملی میراث‌فرهنگی تپه ریوی در شهرستان سملقان استان خراسان شمالی بازدید کرد.

در این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی و فرماندار شهرستان سملقان نیز حضور داشتند.

به گفته معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی، این محوطه تاریخی نخستین‌بار در سال ۱۳۴۲ توسط زنده‌یاد عزت‌الله نگهبان شناسایی و در سال ۱۳۴۶ با نام «ریبا تپه» یا «تپه ریوی» (به معنای روباه در زبان کرمانجی) در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، جمعا ۱۰ فصل کاوش باستان‌شناسی در این محوطه انجام شده که طی آن آثاری از دوره مفرغ، دوران مادها و ساسانیان کشف شده است.

در مجموع حدود ۴۰۰ شیء تاریخی شناسایی و مرمت گردیده که بخش عمده آن‌ها در موزه مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم بجنورد نگهداری می‌شود.

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