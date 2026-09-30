به گزارش میراث آریا، علی دارابی در بازدید از خانه صنایع‌دستی بجنورد که شامگاه چهارشنبه ۸ مهر صورت گرفت، از غرفه‌های معرق، سفال و سرامیک، چرم دست‌دوز، جواهردوزی، رافی‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی، گلیم و قالی‌بافی، دبیرخانه شهر ملی گلیم سفره کردی و خانه مد و لباس دیدن کرد.

خانه تاریخی جاجرمی که در سال ۱۳۲۵ هجری بنا شده و با شماره ۱۱۵۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اکنون به خانه صنایع دستی بجنورد تبدیل شده است. در این مکان، هنرمندان و صنعتگران استان انواع صنایع دستی از جمله البسه محلی، رودوزی‌های سنتی، صنایع چرم و سفال، چاپ باتیک، بافتنی سنتی، گلیم و دست‌بافته‌های داری، جواهرسازی و ملیله و معرق را آموزش می‌دهند، تولید و عرضه می‌کنند.

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