۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۶

بازدید قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از خانه صنایع‌دستی بجنورد

بازدید قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از خانه صنایع‌دستی بجنورد

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در جریان سفر به استان خراسان شمالی از خانه صنایع‌دستی بجنورد بازدید کرد.

به گزارش میراث آریا، علی دارابی در بازدید از خانه صنایع‌دستی بجنورد که شامگاه چهارشنبه ۸ مهر صورت گرفت، از غرفه‌های معرق، سفال و سرامیک، چرم دست‌دوز، جواهردوزی، رافی‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی، گلیم و قالی‌بافی، دبیرخانه شهر ملی گلیم سفره کردی و خانه مد و لباس دیدن کرد.

خانه تاریخی جاجرمی که در سال ۱۳۲۵ هجری بنا شده و با شماره ۱۱۵۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اکنون به خانه صنایع دستی بجنورد تبدیل شده است. در این مکان، هنرمندان و صنعتگران استان انواع صنایع دستی از جمله البسه محلی، رودوزی‌های سنتی، صنایع چرم و سفال، چاپ باتیک، بافتنی سنتی، گلیم و دست‌بافته‌های داری، جواهرسازی و ملیله و معرق را آموزش می‌دهند، تولید و عرضه می‌کنند.

بازدید قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از خانه صنایع‌دستی بجنورد

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کد خبر 1405070800995
محمد کلهر
دبیر مریم قربانی‌نیا

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