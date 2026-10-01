به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه تور رسانه‌ای به مناسبت هفته گردشگری و در بازدید از پروژه کایان پارک سرعین، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان، از اجرای پروژه‌های بزرگ و پیشران در این حوزه خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل این پروژه را یکی از پروژه‌های مهم گردشگری در سطح کشور دانست که نقش تعیین‌کننده‌ای در تحول گردشگری سلامت استان ایفا خواهد کرد.

او با اشاره به ابعاد گسترده پروژه کایان پارک گفت: این مجتمع با زیربنای ۸۶ هزار متر مربع، شامل بخش‌های هتلینگ (۴۵ هزار متر مربع)، آب‌درمانی، تجاری و خدماتی، با حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان در حال احداث است و تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری در این پروژه انجام شده است.

جباری افزود: بخش آبدرمانی کایان پارک صرفا یک استخر نیست، بلکه با تمرکز بر مفهوم «گردشگری سلامت»، خدماتی نظیر کلینیک آب‌درمانی و طب سنتی را بر اساس الگوهای استاندارد جهانی ارائه خواهد داد که این امر می‌تواند چهره گردشگری سرعین را متحول کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران، از تسهیلات ویژه در منطقه سرعین خبر داد و گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاران، صدور پروانه تاسیسات گردشگری با ضریب صفر در سرعین انجام می‌شود و همچنین هزینه تغییر کاربری نیز به صورت رایگان انجام خواهد شد.

او در پایان با ارائه آماری از وضعیت گردشگری استان تصریح کرد: در حال حاضر ۹۱ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان در استان اردبیل در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود تنها با اجرای این پروژه‌ها، ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۳۰۰۰ نفر فراهم شود.

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