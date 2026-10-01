ریشه گردشگری گیلان در تمدن و تاریخ این دیار است/ گیلان فراتر از دریا و جنگل، یک مقصد تمدنی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌شناس شامگاه چهارشنبه ٨ مهرماه ماه ١۴٠۵ در آیین «شب گردشگری گیلان» که همزمان با هفته گردشگری و با رونمایی از پلتفرم «شمالوژی» برگزار شد، اظهار کرد: گیلان را نمی‌توان فقط با دریا، جنگل، آب‌وهوا و طبیعت تعریف کرد، این استان بخشی از یک پهنه تمدنی و تاریخی است که ریشه‌های آن در اعماق تاریخ ایران امتداد یافته و همین پیشینه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه گردشگری استان تبدیل شود.

او با بیان اینکه گردشگر امروز تنها برای دیدن یک منظره طبیعی سفر نمی‌کند، افزود: تجربه گردشگری زمانی عمق و ماندگاری پیدا می‌کند که با تاریخ، فرهنگ، هویت، دانش، هنر و داستان‌های یک سرزمین پیوند بخورد، از این رو گیلان ظرفیت آن را دارد که در کنار گردشگری طبیعت، به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی، تاریخی و علمی کشور تبدیل شود.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه مفاخر این استان در تاریخ علمی و فرهنگی ایران گفت: گیلان زادگاه و پرورش‌دهنده شخصیت‌های برجسته‌ای همچون استاد ابراهیم پورداوود است، چهره‌ای که در مطالعات ایران باستان و زبان اوستایی جایگاهی شناخته‌شده دارد و معرفی این سرمایه‌های انسانی، بخشی از روایت هویتی گیلان و ظرفیتی برای توسعه گردشگری فرهنگی استان است.

حق‌شناس ادامه داد: نام گیلان و دریای گیلان در متون و اشعار کهن ایران، از جمله آثار فردوسی، حضور دارد و این پیوند نشان می‌دهد که این سرزمین در حافظه تاریخی و فرهنگی ایران جایگاهی ریشه‌دار دارد. بنابراین معرفی گیلان به گردشگران باید فراتر از تصویر رایج طبیعت‌محور آن باشد و لایه‌های تاریخی و تمدنی این سرزمین را نیز روایت کند.

او همچنین به نقش مفاخر گیلانی در شکل‌گیری میراث معماری و هنری ایران اشاره کرد و گفت: ساخت بناهای فاخر و ماندگاری همچون مسجد سید اصفهان توسط سید شفیع رشتی در بیش از دو قرن پیش، نمونه‌ای از تأثیرگذاری شخصیت‌ها و هنرمندان گیلانی در عرصه ملی است و می‌توان از این ظرفیت برای طراحی روایت‌های جدید گردشگری استفاده کرد.

او افزود: آثار مربوط به ذوب فلزات و ریخته‌گری و همچنین جام‌های طلای کشف‌شده در رودبار با قدمتی چند هزارساله، در کنار دیگر یافته‌های تاریخی استان، نشان‌دهنده سابقه تمدنی و علمی این منطقه است و می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه گردشگری با محوریت باستان‌شناسی و تاریخ علم فراهم کند.

حق‌شناس با اشاره به یافته‌های شرق گیلان که از قدمت دانش پزشکی و انجام اعمال جراحی در این منطقه حکایت دارد، گفت: چنین شواهدی در کنار پیشینه چند هزارساله مناطقی مانند ماسوله، نشان می‌دهد که گیلان از ظرفیت‌های متنوعی برای شکل‌دهی به گونه‌های جدید گردشگری برخوردار است، ظرفیت‌هایی که نیازمند شناسایی، مستندسازی، روایت‌پردازی و معرفی حرفه‌ای هستند.

او بر نقش مراکز علمی و پژوهشی در این مسیر تاکید کرد و افزود: پژوهشکده گیلان‌شناسی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان می‌توانند با انجام مطالعات علمی، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و مستندسازی داشته‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی، به شکل‌گیری یک نظام معرفتی برای توسعه گردشگری گیلان کمک کنند.

استاندار گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری فقط با افزایش ظرفیت اقامتی محقق نمی‌شود، گفت: زیرساخت سخت به تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست و کیفیت میزبانی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای استاندارد خدمات، بخش مهمی از زنجیره توسعه گردشگری است.

حق‌شناس افزود: اگر هدف، افزایش ماندگاری گردشگر و شکل‌گیری سفرهای تکرارشونده باشد، باید فرهنگ میزبانی و مهارت‌های حرفه‌ای فعالان گردشگری نیز همزمان با توسعه زیرساخت‌ها ارتقا پیدا کند.

او صدور مجوز هنرستان تخصصی گردشگری و استفاده از وسایل نقلیه مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی را از جمله اقدامات مؤثر در مسیر حرفه‌ای شدن خدمات گردشگری دانست و اظهار کرد: سرمایه انسانی آموزش‌دیده می‌تواند کیفیت تجربه گردشگر را ارتقا دهد و در نهایت به افزایش رضایتمندی و تداوم حضور گردشگران در استان منجر شود.

استاندار گیلان همچنین به روند توسعه ظرفیت اقامتی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت ۱۰۰ واحد بوم‌گردی در گیلان در حال انجام است و مجوز احداث ۲۰۰ واحد دیگر نیز صادر شده است که بهره‌برداری از این مجموعه‌ها می‌تواند ظرفیت اقامت متناسب با هویت بومی و فرهنگی استان را افزایش دهد.

حق‌شناس توسعه دسترسی‌های حمل‌ونقلی را یکی دیگر از الزامات رونق گردشگری دانست و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز شرکت هواپیمایی اختصاصی استان با نام «رایمون» اخذ شده و با راه‌اندازی ۱۲ پرواز جدید و ایجاد خط پروازی به مقصد ترکیه، زمینه برای تقویت ارتباطات هوایی و تسهیل دسترسی گردشگران فراهم خواهد شد.

او با تاکید بر نقش گردشگری در شکل‌دهی به اقتصاد پایدار استان گفت: گردشگری می‌تواند در کنار صنعت و کشاورزی به یکی از پایه‌های اقتصاد گیلان تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه توسعه این بخش بر مبنای شناخت ظرفیت‌های واقعی استان، ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و معرفی هدفمند میراث تاریخی و فرهنگی دنبال شود.

حق‌شناس در پایان تاکید کرد: تمدن، تاریخ، فرهنگ، مفاخر و سرمایه انسانی گیلان بخشی از هویت گردشگری استان است و این لایه‌های کمتر دیده‌شده باید بیش از گذشته به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

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