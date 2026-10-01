به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه شامگاه چهارشنبه ٨ مهرماه ١۴٠۵ در آیین «شب گردشگری گیلان» که همزمان با هفته گردشگری و با رونمایی از پلتفرم «شمالوژی» برگزار شد، اظهار کرد: گیلان با برخورداری از طبیعت کم‌نظیر، میراث‌فرهنگی ارزشمند، ظرفیت‌های انسانی و سرمایه اجتماعی غنی، شایسته جایگاهی درخور در نقشه گردشگری ایران و جهان است و دستیابی به این جایگاه، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، بخش‌خصوصی، جامعه محلی و فعالان حرفه‌ای صنعت گردشگری است.

او با اشاره به فلسفه نامگذاری و محورهای روز جهانی گردشگری در سال‌های اخیر افزود: تحولات گردشگری جهان نشان می‌دهد که این صنعت از رویکردهای سنتی عبور کرده و به سمت مفاهیمی همچون گردشگری پایدار، تحول دیجیتال، نوآوری، توانمندسازی جوامع محلی، رشد فراگیر، سرمایه‌گذاری سبز، تاب‌آوری و در نهایت هوش‌مصنوعی و بازطراحی گردشگری حرکت کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان تصریح کرد: ورود هوش‌مصنوعی و فناوری‌های نوین به گردشگری فرصتی برای بازاندیشی در شیوه شناخت مقصد، مدیریت جریان گردشگران، طراحی تجربه سفر و حتی بازتعریف مفهوم مقصد گردشگری است.

سلمان‌خواه ادامه داد: در نظام گردشگری هوشمند، می‌توان با تحلیل اطلاعات و علایق گردشگران، تجربه‌های متناسب با نیاز آنان طراحی کرد، جریان سفر را بهتر مدیریت کرد، ظرفیت مقصدها را سنجید و حتی مقصدها و جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده را در مسیر تجربه گردشگر قرار داد.

او با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال نباید از انسان و جامعه محلی فاصله بگیرد، گفت: فناوری زمانی می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند که در خدمت گردشگری فراگیر، انسان‌محور و پایدار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که فرصت بیشتری برای کسب‌وکارهای کوچک و جوامع محلی ایجاد کند و زمینه معرفی مقصدهای نوظهور و کمتر شناخته‌شده را فراهم آورد.

مقصد گردشگری؛ فراتر از یک مکان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با تاکید بر تغییر نگاه به مفهوم مقصد اظهار کرد: مقصد گردشگری مجموعه‌ای از انسان‌ها، روایت‌ها، خاطره‌ها و تجربه‌هایی است که در یک سرزمین شکل گرفته‌اند، از این رو گردشگری امروز باید از «بازدید» به سمت «تجربه» حرکت کند.

سلمان‌خواه افزود: گردشگر امروز می‌تواند در روایت یک سرزمین مشارکت کند و طعم غذا، موسیقی، معماری، آیین‌ها، طبیعت و سبک زندگی جامعه میزبان را تجربه کند. بر همین اساس، میراث‌فرهنگی زمانی به سرمایه واقعی گردشگری تبدیل می‌شود که بتوان آن را به تجربه‌ای زنده، معنادار و قابل انتقال برای گردشگر تبدیل کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران گفت: ایران با برخورداری از تنوع اقلیمی کم‌نظیر، از کویر تا کوهستان و از جنگل تا ساحل، و همچنین تاریخ و تمدنی کهن، مجموعه‌ای کم‌نظیر از تجربه‌های فرهنگی و انسانی را در اختیار دارد و می‌تواند در کنار جایگاه تاریخی و تمدنی خود، به عنوان مقصدی تجربه‌محور در عرصه گردشگری جهانی معرفی شود.

گیلان؛ فراتر از یک مقصد طبیعت‌محور

سلمان‌خواه درباره ظرفیت‌های گردشگری گیلان نیز اظهار کرد: گیلان استانی با هویت تاریخی، تمدنی و فرهنگی زنده است که در آن دریای کاسپین، جنگل‌های هیرکانی، روستاهای تاریخی، آیین‌های بومی، معماری محلی و سبک زندگی مردم، در کنار یکدیگر یک مقصد منحصربه‌فرد را شکل داده‌اند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ثبت‌شده میراثی استان افزود: ثبت‌جهانی جنگل‌های هیرکانی، چادرشب‌بافی روستای قاسم‌آباد و کاروانسرای تی‌تی، قرار گرفتن شهر تاریخی ماسوله در مسیر ثبت‌جهانی، وجود ۱۲۳ مهر اصالت ملی، هفت نشان بین‌المللی یونسکو، حدود ۵۲۰۰ اثر تاریخی شناخته‌شده و هزار و ۳۱۷ اثر ثبت‌شده در سطح ملی، بخشی از ظرفیت میراث‌فرهنگی گیلان را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان تاکید کرد: ارزش میراث‌فرهنگی زمانی آشکار می‌شود که بتوانیم از آن حفاظت کنیم، برای آن روایت بسازیم و این روایت را به نسل‌های آینده و گردشگران منتقل کنیم.

سلمان‌خواه همچنین با اشاره به ظرفیت نوار ساحلی گیلان گفت: ساحل دریای کاسپین یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای حرکت از یک مقصد محبوب داخلی به سوی مقصدی با قابلیت حضور در بازارهای بین‌المللی است، اما این توسعه نباید در ساخت‌وساز و افزایش ظرفیت فیزیکی خلاصه شود، بلکه باید بر تجربه گردشگر، حفاظت از طبیعت، فرهنگ محلی و تقویت اقتصاد جوامع میزبان استوار باشد.

حکمرانی مشارکتی؛ ضرورت آینده گردشگری

او با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی حکمرانی در گردشگری اظهار کرد: تحقق آینده پایدار گردشگری بدون حکمرانی مشارکتی امکان‌پذیر نیست و دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در یک تعامل مستمر و هم‌افزا در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان افزود: گردشگری نتیجه همراهی همه بازیگران یک مقصد است، از مردم محلی که صاحبان اصلی روایت و فرهنگ مقصد هستند تا بخش خصوصی که موتور سرمایه‌گذاری و نوآوری است و دولت که وظیفه سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه پایدار را بر عهده دارد.

سلمان‌خواه خاطرنشان کرد: چنین رویکردی می‌تواند زمینه توانمندسازی ذی‌نفعان، تقویت نوآوری، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خلق ارزش مشترک را فراهم کند و گردشگری را از یک فعالیت اقتصادی به یک نظام چندوجهی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل کند.

«شمالوژی»؛ گامی در مسیر گردشگری هوشمند

او در ادامه با اشاره به رونمایی از پلتفرم «شمالوژی» گفت: رونمایی از این سامانه را باید در چارچوب مسیر تحول دیجیتال گردشگری استان دید، بستری نوآورانه که می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری، معرفی هوشمند جاذبه‌ها، دسترسی آسان‌تر گردشگران به اطلاعات مقصد، شناسایی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده و خلق تجربه‌ای متفاوت از سفر به شمال کشور را دنبال کند.

سلمان‌خواه اظهار کرد: زیرساخت‌های دیجیتال می‌توانند پیوند میان گردشگر، جامعه محلی، فعالان صنعت گردشگری و مدیران مقصد را تقویت کنند و زمینه گذار گیلان به سمت گردشگری هوشمند، تجربه‌محور و داده‌محور را فراهم آورند.

او با قدردانی از مجموعه مدیریت استان و فعالان این حوزه گفت: حمایت از توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین، توانمندسازی سرمایه انسانی، حمایت از بخش‌خصوصی و تقویت مشارکت‌پذیری، از الزامات حرکت گیلان به سوی آینده‌ای پویا و هوشمند در گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در پایان گفت: آینده گردشگری در گرو هم‌افزایی دولت، بخش‌خصوصی، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و همه کسانی است که گردشگری را یکی از پیشران‌های توسعه پایدار می‌دانند، آینده‌ای که در آن فناوری در خدمت انسان قرار می‌گیرد، میراث گذشته حفظ می‌شود، تجربه‌های جدید خلق می‌شوند و جامعه محلی به عنوان یکی از ارکان اصلی این تحول، در خلق ارزش گردشگری مشارکت خواهد داشت.

انتهای پیام/