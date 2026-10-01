برپایی نمایشگاه سفال و سرامیک به مناسبت هفته گردشگری در اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته گردشگری نمایشگاه تخصصی سفال و سرامیک از ۷ تا ۱۱ مهرماه در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برپا شد.

محمد افشار معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در جریان بازدید از این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۳۰ هنرمند در رشته سفال و سرامیک از هفتم تا ۱۱ مهرماه در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار می‌شود و علاقمندان هرروز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ می‌توانند از آن بازدید کنند.

او با بیان اینکه در این نمایشگاه سفال‌گران و هنرمندان این رشته اصیل ۱۵۰ اثر خود را در معرض نمایش عموم قرار داده‌اند، افزود: هنر سفالگری با برگزاری کلاس‌های آموزشی منظم طی سال‌های گذشته در مراکز آموزش صنایع‌دستی استان اردبیل رشد چشمگیری داشته است و هم اکنون ۲۰۰ نفر در این استان به صورت حرفه‌ای در این رشته هنری فعالیت می‌کنند.

افشار با اشاره به راه‌اندازی اولین هنرستان تخصصی صنایع‌دستی و گردشگری در این استان، تاکید کرد: براساس تفاهمنامه امضا شده بین استانداری، میراث فرهنگی و آموزش و پرورش این هنرستان فعالیت خود را در رشته‌های آموزشی متنوع آغاز کرده است.

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل ادامه داد: با هدف توسعه مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار هنرستان صنایع‌دستی و گردشگری در رشته‌های صنایع‌دستی فلزی، سفال و سرامیک و گردشگری و مهمان‌نوازی راه‌اندازی شده است و از مهرماه امسال و در پایه دهم متوسطه دانش آموزان علاقه‌مند می‌توانند در این هنرستان تخصصی تحصیل خود را انجام دهند.

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