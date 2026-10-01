مجید هاشمی رئیس تشکل حرفه‌ایی راهنمایان گردشگری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی برای جذب گردشگر برخوردار است و در بخش جاذبه‌های طبیعی، جزیره هرمز از جمله مقاصدی است که همواره مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است.

او افزود: در حوزه میراث تاریخی نیز آثاری همچون معبد هندوها و قلعه پرتغالی‌ها در جزیره هرمز از جاذبه‌های شاخص استان محسوب می‌شوند و در کنار این ظرفیت‌ها، فرهنگ بومی، موسیقی و پوشش زنان هرمزگان نیز بخشی از هویت فرهنگی استان و از جاذبه‌های مهم برای گردشگران است.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان در حوزه گردشگری سلامت گفت: گردشگری سلامت در هرمزگان هنوز به اندازه ظرفیت‌های موجود معرفی و شناخته نشده و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه معرفی و توسعه این بخش را فراهم کرد.

رئیس تشکل حرفه‌ایی راهنمایان گردشگری استان هرمزگان راهنمایان گردشگری را از مهم‌ترین عناصر زنجیره گردشگری دانست و بیان کرد: راهنمایان گردشگری سفیران زنده و عینی مقاصد هستند که می‌توانند تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی هر منطقه را برای گردشگران روایت کنند و این ارتباط انسانی و روایتگری را نمی‌توان با هیچ سامانه یا پلتفرمی مقایسه کرد.

او اظهار کرد: وقتی از گردشگری دریایی سخن می‌گوییم، نباید این مفهوم را صرفاً به دریا و قایق‌سواری محدود کنیم، چراکه گردشگری دریایی طیف وسیعی از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرد؛ از ساحل‌گردی، غواصی و سرگرمی‌های سطح آب گرفته تا جزیره‌گردی، ورزش‌های دریایی، آشنایی با پوشش‌های محلی، تجربه غذاهای دریایی و شناخت گونه‌های مختلف موجودات دریایی.

هاشمی تصریح کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند برای گردشگران تجربه‌ای متفاوت و منحصربه‌فرد ایجاد کند و هرمزگان از این منظر پتانسیل بسیار خوبی برای حرکت در مسیر توسعه گردشگری دریایی دارد.

رئیس تشکل حرفه‌ایی راهنمایان گردشگری استان هرمزگان شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مقصد و همچنین آگاهی از شیوه حفاظت از طبیعت و دریا را پیش از سفر، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت تجربه گردشگران دانست و گفت: هرچه گردشگر پیش از ورود به مقصد شناخت بیشتری نسبت به فرهنگ، محیط طبیعی و الزامات حفاظت از آن داشته باشد، تجربه سفر نیز می‌تواند عمیق‌تر و باکیفیت‌تر باشد.

او با اشاره به وضعیت فعالیت راهنمایان گردشگری در استان گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود برخی زیرساخت‌ها و همچنین هماهنگی ناکافی میان حلقه‌های مختلف زنجیره اجرای تور، فعالیت راهنمایان گردشگری استان کمرنگ‌تر از ظرفیت واقعی آنهاست و بخش قابل‌توجهی از تورهای ورودی یا از طریق آژانس‌های سایر استان‌ها انجام می‌شود یا در مواردی توسط افراد فاقد مجوز اجرا می‌شود.

هاشمی سامان‌دهی فعالیت تورها و جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز را از موضوعات مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به ایجاد بازار مناسب‌تر برای راهنمایان و لیدرهای محلی استان کمک کند. راهنمایان و لیدرهای محلی، افراد آموزش‌دیده‌ای هستند که با فرهنگ، آداب و رسوم و ویژگی‌های اجتماعی این منطقه آشنایی عمیق دارند و می‌توانند روایت دقیق‌تر و جذاب‌تری از هرمزگان ارائه دهند.

رئیس تشکل حرفه‌ایی راهنمایان گردشگری استان هرمزگان اضافه کرد: استفاده از ظرفیت راهنمایان محلی همچنین می‌تواند به معرفی مقاصد کمترشناخته‌شده استان کمک کند و موجب شود جریان گردشگری از چند مقصد محدود فراتر رفته و به سایر مناطق دارای ظرفیت نیز هدایت شود.

او ایجاد زیرساخت‌ها و مسیرهای جدید گردشگری را یکی از راهکارهای افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست و گفت: ایجاد مسیرهای مناسب، توزیع گردشگران در مقاصد مختلف و همچنین تعیین ظرفیت و مدیریت ورود گردشگر به برخی مناطق می‌تواند از تجمع بیش از اندازه گردشگران در یک مقصد در فصل‌های خاص جلوگیری کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توزیع گردشگر در مقاصد مختلف می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های گردشگری استان در طول سال و حرکت به سمت توزیع متوازن سفر کمک کند.

رئیس تشکل حرفه‌ایی راهنمایان گردشگری استان هرمزگان در پایان گفت: هرمزگان استانی چهار فصل است که به دلیل تنوع جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی، در یک زمان و در نقاط مختلف آن می‌توان ویژگی‌ها و جذابیت‌هایی متفاوت از فصل‌های گوناگون سال را تجربه کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی و معرفی مناسب، نقش مهمی در توسعه گردشگری استان داشته باشد.

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