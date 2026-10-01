به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند نهم مهرماه ۱۴۰۵، به مناسبت اول اکتبر، روز جهانی قهوه، با اشاره به جایگاه قهوه در فرهنگ و هویت مردم خوزستان اظهار کرد: قهوه در پهنه زرخیز و تمدن‌ساز خوزستان، فراتر از یک نوشیدنی، نمادی دیرپا از پیوندهای اجتماعی، کرامت انسانی، سخاوت و رسم اصیل مهمان‌نوازی است و به‌ویژه در میان اقوام مختلف استان جایگاهی ویژه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: فرهنگ مرتبط با قهوه در خوزستان، در قالب آیین کهن و ثبت‌ملی‌شده دله و مضیف، بخشی ارزشمند از میراث‌فرهنگی ناملموس این دیار به شمار می‌رود و گویای بخشی از شیوه زندگی، باورها و مناسبات اجتماعی مردم استان است.

او ادامه داد: در این فرهنگ، قهوه، نخستین چیزی است که پس از سلام و خوش‌آمدگویی به میهمان تقدیم می‌شود؛ آیینی که فقط به پذیرایی با یک نوشیدنی محدود نیست، بلکه بیانگر احترام، صلح، سخاوت و پذیرایی از میهمان از صمیم قلب است.

جوروند با اشاره به جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی این آیین بیان کرد: در این فرهنگ، میان میهمان فقیر و ثروتمند تفاوتی وجود ندارد و قهوه برای همه با کرامت و احترام یکسان سرو می‌شود؛ ارزشی اخلاقی که جلوه‌ای روشن از فرهنگ مهمان‌نوازی و همزیستی اجتماعی مردم خوزستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر ظرفیت‌های قهوه برای توسعه گردشگری خوراک در استان گفت: گرامیداشت روز جهانی قهوه فرصتی برای معرفی این میراث زنده و همچنین نمایش ظرفیت‌های خوزستان در حوزه گردشگری خوراک است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: این‌جانب نیز ضمن گرامیداشت این روز، از همه فعالان، هنرمندان و دوستداران میراث‌فرهنگی که در راه پاسداری از این آیین‌های اصیل و معرفی آن‌ها به جهانیان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تکیه بر این داشته‌های غنی، شاهد رونق روزافزون صنعت گردشگری در استان سرافراز خوزستان باشیم.

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