۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان عنوان کرد:

قهوه؛ نمادی از مهمان‌نوازی و پیوندهای اجتماعی مردم خوزستان

قهوه؛ نمادی از مهمان‌نوازی و پیوندهای اجتماعی مردم خوزستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: قهوه در فرهنگ مردم خوزستان فراتر از یک نوشیدنی، نمادی از پیوندهای اجتماعی، کرامت انسانی، سخاوت و رسم اصیل مهمان‌نوازی است و می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری خوراک استان مورد توجه قرار گیرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند نهم مهرماه ۱۴۰۵، به مناسبت اول اکتبر، روز جهانی قهوه، با اشاره به جایگاه قهوه در فرهنگ و هویت مردم خوزستان اظهار کرد: قهوه در پهنه زرخیز و تمدن‌ساز خوزستان، فراتر از یک نوشیدنی، نمادی دیرپا از پیوندهای اجتماعی، کرامت انسانی، سخاوت و رسم اصیل مهمان‌نوازی است و به‌ویژه در میان اقوام مختلف استان جایگاهی ویژه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: فرهنگ مرتبط با قهوه در خوزستان، در قالب آیین کهن و ثبت‌ملی‌شده دله و مضیف، بخشی ارزشمند از میراث‌فرهنگی ناملموس این دیار به شمار می‌رود و گویای بخشی از شیوه زندگی، باورها و مناسبات اجتماعی مردم استان است.

او ادامه داد: در این فرهنگ، قهوه، نخستین چیزی است که پس از سلام و خوش‌آمدگویی به میهمان تقدیم می‌شود؛ آیینی که فقط به پذیرایی با یک نوشیدنی محدود نیست، بلکه بیانگر احترام، صلح، سخاوت و پذیرایی از میهمان از صمیم قلب است.

جوروند با اشاره به جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی این آیین بیان کرد: در این فرهنگ، میان میهمان فقیر و ثروتمند تفاوتی وجود ندارد و قهوه برای همه با کرامت و احترام یکسان سرو می‌شود؛ ارزشی اخلاقی که جلوه‌ای روشن از فرهنگ مهمان‌نوازی و همزیستی اجتماعی مردم خوزستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر ظرفیت‌های قهوه برای توسعه گردشگری خوراک در استان گفت: گرامیداشت روز جهانی قهوه فرصتی برای معرفی این میراث زنده و همچنین نمایش ظرفیت‌های خوزستان در حوزه گردشگری خوراک است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: این‌جانب نیز ضمن گرامیداشت این روز، از همه فعالان، هنرمندان و دوستداران میراث‌فرهنگی که در راه پاسداری از این آیین‌های اصیل و معرفی آن‌ها به جهانیان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تکیه بر این داشته‌های غنی، شاهد رونق روزافزون صنعت گردشگری در استان سرافراز خوزستان باشیم.

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کد خبر 1405070901007
سیدجواد خراسانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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