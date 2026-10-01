۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴

تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری استان تهران با محوریت استانداری

تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری استان تهران با محوریت استانداری

علی مستوفیان، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری استان تهران با محوریت استانداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان با اشاره به اهمیت اقتصاد گردشگری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: گردشگری امروزه یکی از ابزارهای مهم توسعه فراگیر در کشورها به شمار می‌رود و استان تهران با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و گردشگری سلامت، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی برخوردار است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها و دستیابی به چشم‌انداز روشن در توسعه گردشگری استان، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

او با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری با پیشنهاد معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران و با محوریت استانداری تهران تصریح کرد: این اقدام در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده است.

مستوفیان ادامه داد: در نخستین جلسه این کارگروه، گزارشی از سیمای گردشگری استان تهران ارائه شد و برنامه‌ها، اقدامات و سیاست‌های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری استان نیز مورد تشریح و بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات راهبردی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برنامه‌های مشترک برای تسهیل سرمایه‌گذاری، از محورهای مهم فعالیت این کارگروه است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری استان و تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کند.

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کد خبر 1405070901008
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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