به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان با اشاره به اهمیت اقتصاد گردشگری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: گردشگری امروزه یکی از ابزارهای مهم توسعه فراگیر در کشورها به شمار می‌رود و استان تهران با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و گردشگری سلامت، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی برخوردار است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها و دستیابی به چشم‌انداز روشن در توسعه گردشگری استان، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

او با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری با پیشنهاد معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران و با محوریت استانداری تهران تصریح کرد: این اقدام در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شده است.

مستوفیان ادامه داد: در نخستین جلسه این کارگروه، گزارشی از سیمای گردشگری استان تهران ارائه شد و برنامه‌ها، اقدامات و سیاست‌های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری استان نیز مورد تشریح و بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات راهبردی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برنامه‌های مشترک برای تسهیل سرمایه‌گذاری، از محورهای مهم فعالیت این کارگروه است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری استان و تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کند.

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