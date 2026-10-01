به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر روز ۸ مهرماه بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه مجید عبادی، مدیرکل امور مجلس وزارتخانه و هیئت همراه، وارد استان ایلام شد و در بدو ورود، برنامه بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی شهر ایلام را در دستور کار قرار داد.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و مسائل حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین آشنایی نزدیک با روند فعالیت مجموعه‌های این حوزه در استان انجام شد.

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی در نخستین برنامه سفر خود، با همراهی عباس میرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام و فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، از بازارچه صنایع‌دستی شهر ایلام بازدید کرد.

ندایی در جریان این بازدید، از غرفه‌ها و بخش‌های مختلف بازارچه دیدن کرد و با هنرمندان و صنعتگران حاضر در مجموعه گفت‌وگو داشت و در جریان ظرفیت‌های تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی استان قرار گرفت.

در این بازدید، توانمندی هنرمندان ایلامی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و ظرفیت محصولات بومی استان برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و مسائل و مطالبات فعالان این حوزه نیز مطرح شد.

در ادامه، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی از زیرساخت‌های گردشگری شهر ایلام بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای ارائه خدمات به گردشگران قرار گرفت.

فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، در جریان این بازدیدها گزارشی از وضعیت صنایع‌دستی و زیرساخت‌های گردشگری استان ارائه کرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.

شریفی اظهار کرد: استان ایلام از ظرفیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی برخوردار است که با توسعه زیرساخت‌ها و حمایت هدفمند از فعالان این بخش، می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر رونق اقتصادی و اشتغال استان بهره بیشتری گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: صنایع‌دستی ایلام علاوه بر برخورداری از پیشینه و اصالت فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار دارد و توسعه بازارهای فروش، حمایت از هنرمندان و تقویت زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای ملی و بین‌المللی از موضوعات مورد توجه اداره‌کل است.

او همچنین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: افزایش کیفیت و تنوع خدمات گردشگری، تقویت تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان دارد.

در ادامه این بازدید، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی نیز بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های استان ایلام در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری، حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد.

در جریان این سفر، مسائل و ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان مطرح و درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از فعالان و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

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