به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با فعالان صنایع‌دستی استان که با حضور معاون صنایع‌دستی اداره‌کل و جمعی از نخبگان این حوزه برگزار شد بر ضرورت تغییر نگاه به صنایع‌دستی و تبدیل آن به یک صنعت پیشران در اقتصاد استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر و تنوع هنرهای سنتی در هرمزگان اظهار کرد: صنایع‌دستی استان به دلیل اصالت و هویت تاریخی خود، پتانسیل بالایی برای رقابت در بازارهای ملی و بین‌المللی دارد، اما حلقه مفقوده فعلی، زمینه‌سازی برای ورود هدفمند به بازارهای بزرگ، آموزش‌های مهارتی کسب‌وکار و تجاری‌سازی محصولات است.

او افزود: تشکیل این اتاق فکر با حضور نخبگان و فعالان این عرصه، گامی عملیاتی برای شناسایی فرصت‌های نوآورانه و طراحی الگوهای نوین فروش است.

شهرزاد اظهار کرد: به دنبال راهکارهایی هستیم که هنرمندان و صنعتگران استان بتوانند بدون واسطه و با بهره‌گیری از فضاهای دیجیتال، آثار خود را به مخاطبان هدف عرضه کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اقدامات اجرایی پیش‌ رو تصریح کرد: به‌زودی با هدف ایجاد فضای فروش آنلاین و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان، پلتفرم اختصاصی صنایع‌دستی استان راه‌اندازی می‌شود.

او افزود: همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی در حوزه‌های توسعه کسب‌وکار، بازاریابی، طراحی متناسب با نیاز بازار و اصول تجاری‌سازی در اولویت برنامه‌های اداره‌کل قرار دارد.

شهرزاد با تأکید بر استمرار این جلسات گفت: خروجی‌های این هم‌اندیشی‌ها به‌صورت یک نقشه راه عملیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان تدوین می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان تأکید کرد: بررسی چالش‌های بیمه هنرمندان، تسهیل در فرآیند دریافت تسهیلات، برندسازی و بسته‌بندی مناسب از دیگر محورهای اصلی است که در جلسات آتی اتاق فکر با مشارکت مستقیم فعالان صنایع‌دستی دنبال خواهد شد.

در این نشست، فعالان حاضر نیز به بیان دغدغه‌های خود در زمینه بازاریابی، چالش‌های تأمین مواد اولیه و ضرورت حمایت‌های بیشتر از کارگاه‌های کوچک پرداختند و پیشنهادهایی برای تقویت زیرساخت‌های فروش آنلاین و حضور فعال‌تر در نمایشگاه‌های تخصصی ارائه دادند.

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