به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در همایش بزرگداشت هفته گردشگری، ضمن تجلیل از فعالان و برگزیدگان حوزه گردشگری، از سه دستاورد مهم شامل نغمه گردشگری، کتاب تألیفی احمد دیناری و پرتال رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان رونمایی شد.



گام‌های نوین در معرفی هویت و زیرساخت‌های گردشگری

در این همایش که با هدف ارتقای جایگاه گردشگری استان برگزار شد، نغمه گردشگری به عنوان نماد هویتی استان برای بهره‌گیری در تبلیغات محیطی و رسانه‌ای رونمایی شد. این اثر با هدف ایجاد یک امضای شنیداری و دیداری برای معرفی ظرفیت‌های بکر منطقه تولید شده است.

در بخش دیگری از این برنامه، کتابی به قلم احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، با با عنوان دانستن؛ توانستن در صنعت گردشگری رونمایی شد. همچنین، پرتال رسمی جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف ارائه خدمات الکترونیک، دسترسی آسان گردشگران به اطلاعات جاذبه‌ها و تسهیل روند اطلاع‌رسانی، به طور رسمی آغاز به کار کرد. این اقدامات در راستای تکمیل زنجیره معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان شمالی صورت گرفته است.



تجلیل از پیشگامان و سرمایه‌گذاران عرصه گردشگری

بخش پایانی این همایش به تقدیر از فعالان و برگزیدگان صنعت گردشگری اختصاص داشت. در این مراسم از سرمایه‌گذاران، مدیران تأسیسات گردشگری و چهره‌های برتری که در سال گذشته نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های اقامتی، احیای مناطق نمونه گردشگری و ترویج فرهنگ سفر در خراسان شمالی داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

این اقدام با هدف حمایت از بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای مشارکت مستمر در توسعه گردشگری استان انجام شد.

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