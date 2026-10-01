به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح جشنواره اقوام اظهار کرد: جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری با معرفی هنر، صنایع‌دستی، فرهنگ و آداب‌ورسوم مناطق، علاوه بر ایجاد جذابیت برای گردشگران، زمینه حمایت از تولیدکنندگان محلی، رونق کسب‌وکارهای بومی و افزایش مشارکت جامعه محلی را فراهم می‌کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: رویدادهای گردشگری زمانی می‌توانند به ظرفیت مؤثری برای معرفی مقصد تبدیل شوند که از محتوای مشخص، استمرار، مشارکت جامعه محلی و ظرفیت جذب گردشگر برخوردار باشند.

او ادامه داد: رویدادهایی که شاخص‌های لازم را داشته باشند، پس از بررسی و احراز شرایط، می‌توانند در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شوند و از این طریق به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق کمک کنند.

اسحاقی با اشاره به برگزاری جشنواره صنایع‌دستی و اقوام کلاردشت گفت: این جشنواره از ۸ تا ۱۲ مهرماه همزمان با هفته گردشگری در مجموعه کلاراسکای رودبارک برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی منطقه و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران است.

معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: استمرار و تقویت چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی بیشتر ظرفیت‌های شهرستان کلاردشت، حمایت از جامعه محلی و رونق اقتصاد گردشگری منطقه کمک کند.

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