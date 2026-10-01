به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی روز چهارشنبه ۸ مهرماه در همایش گرامیداشت هفته گردشگری در بجنورد بر ضرورت ایجاد جهش در زیرساخت‌های اقامتی و حمل‌ونقل تأکید کرد.



فرهنگ؛ ابزاری قدرتمندتر از نیروی نظامی

معاون میراث‌فرهنگی کشور در این مراسم با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب ایران، بیان کرد: فرهنگ ایران‌زمین آن‌چنان جایگاه مستحکمی داشته که در طول قرن‌ها، نه تنها در مواجهه با تهاجم اقوام و سلسله‌های مختلف از بین نرفت، بلکه در بسیاری از موارد، مهاجمان را در خود هضم کرد.

او ضمن اشاره به نقش تاریخی گردشگران و بازرگانان در پیوند میان ملت‌ها گفت: اگر جهانگردانی مانند ابن‌بطوطه نبودند، بخش‌های وسیعی از ناشناخته‌های جهان هرگز کشف نمی‌شدند. سفرنامه‌های تاریخی علاوه بر توصیف جغرافیا، معرفِ ارزش‌های تمدنی و فرهنگ زیستی ملت‌ها به یکدیگر بوده‌اند.

دارابی با یادآوری سفرنامه ابن‌بطوطه و مشاهده اشعار سعدی در چین، آن را گواهی بر گستره نفوذ فرهنگی ایران در دوردست‌ترین نقاط جهان دانست و تأکید کرد: پایداری فرهنگ ایران در گذر تاریخ، نشان می‌دهد که قدرت نرم و تمدنی، اثراتی به‌مراتب عمیق‌تر و ماندگارتر از پیروزی‌های نظامی یا سیاسی دارد.



ایران؛ پیشتاز در میراث جهانی

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با ارائه آماری از جایگاه کشور در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: ایران با ثبت ۳۰ اثر در فهرست ۱۱۳ سایت جهانی و همچنین قرارگیری در جمع چهار کشور نخست حوزه میراث ناملموس، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است.

او افزود: ایران سرزمینی با قدمت هفت‌هزارساله است که تاکنون ۴۳ هزار اثر تاریخی در آن به ثبت ملی رسیده و بالغ بر ۲۳ هزار محوطه تاریخی در سراسر کشور شناسایی شده است که همه این‌ها، پشتوانه عظیمی برای توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شوند.



نقد وضعیت حکمرانی در گردشگری

دارابی در بخشی دیگر از سخنانش، با طرح پرسشی انتقادی درباره چرایی عدم دستیابی ایران به جایگاه شایسته خود در گردشگری جهان، گفت: گردشگری هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی و بایسته خود را در نظام حکمرانی کشور پیدا کند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور بر اهمیت معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و آیینی تأکید کرد و گفت: نیاکان ما از نوروز تا پایان سال، جشن‌ها و آیین‌های متعددی داشته‌اند که میراثی گران‌بهاست و نیازمند بازشناسی و معرفی بیشتر به جامعه جهانی است.



الزامات زیرساختی؛ ساخت سالانه ۱۰۰ هتل

او در پایان با اشاره به فاصله موجود میان ظرفیت‌های گردشگری و امکانات زیرساختی فعلی، تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها با تبلیغات میسر نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اقدامات زیربنایی است.

دارابی با بیان اینکه برای پاسخگویی به ظرفیت‌های گردشگری کشور باید برنامه‌ریزی‌های کلان صورت گیرد، تصریح کرد: ما نیازمند ساخت سالانه ۱۰۰ هتل و تجهیز ناوگان هوایی با افزودن ۵۰۰ فروند هواپیما هستیم. توسعه این صنعت بدون هم‌افزایی در بخش‌های اقامتی، حمل‌ونقل و ارائه خدمات باکیفیت به نتیجه نخواهد رسید.

در انتهای این مراسم، از فعالان عرصه گردشگری استان تجلیل شد و همچنین از نغمه گردشگری خراسان شمالی، پرتال رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و کتابی به قلم احمد دیناری؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی رونمایی به عمل آمد.

انتهای پیام/