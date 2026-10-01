۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶

معاون صنایع‌دستی مازندران

سه‌شنبه‌بازار صنایع‌دستی شرق مازندران در چشمه عمارت برپا شد

سه‌شنبه‌بازار صنایع‌دستی شرق مازندران در چشمه عمارت برپا شد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برگزاری نخستین سه‌شنبه‌بازار صنایع‌دستی شرق استان در مجموعه تاریخی چشمه عمارت بهشهر خبر داد و گفت: این بازار از این پس هر هفته با هدف حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی برگزار خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین سه‌شنبه‌بازار صنایع‌دستی شرق استان همزمان با هفته گردشگری در مجموعه تاریخی چشمه عمارت بهشهر، اظهار کرد: راه‌اندازی این بازار با هدف ایجاد زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و فراهم کردن فرصت‌های جدید برای فروش و معرفی صنایع‌دستی مناطق شرقی استان انجام شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: سه‌شنبه‌بازار صنایع‌دستی، به‌صورت هفتگی در مجموعه چشمه عمارت برگزار می‌شود و هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی می‌توانند محصولات و تولیدات خود را در این بازار عرضه کنند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و تقویت بازار فروش صنایع‌دستی، گفت: برگزاری بازارهای هفتگی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با گردشگران و مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی این حوزه مؤثر باشد.

شعبانی خاطرنشان کرد: مجموعه تاریخی چشمه عمارت بهشهر با توجه به ظرفیت تاریخی و گردشگری، بستر مناسبی برای عرضه و معرفی صنایع‌دستی و ایجاد پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی استان است.

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کد خبر 1405070901014
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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