به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی رجایی‌نیا روز چهارشنبه ۸ مهرماه در حاشیه آیین تجلیل از فعالان گردشگری خراسان‌شمالی اظهار کرد: گردشگری جزو جدایی‌ناپذیر زندگی و اقتصاد امروز است و نمی‌توان از این بخش و ظرفیت‌های گسترده آن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی چشم‌پوشی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی فعالیت‌های وابسته به این حوزه باید بیش از گذشته در سبد خانوارها تعریف شود چرا که این بخش با توجه به تغییر سبک زندگی و افزایش تقاضا برای سفر، روند رو به رشدی دارد و تنها به حضور در مکان‌های تاریخی یا طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای کامل از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی است.



ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه اقتصاد سفر

او بر لزوم همکاری نهادهای مختلف تأکید کرد و افزود: اگر به دنبال ارتقای ظرفیت گردشگری استان هستیم، همه بخش‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با هم‌افزایی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند. نگاه جزیره‌ای به این صنعت نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد و باید ظرفیت‌های استان به صورت یک مجموعه واحد دیده شود.



پیوند کشاورزی و گردشگری برای ایجاد ارزش افزوده

رجایی‌نیا با اشاره به اینکه یکی از دلایل پایین بودن سهم اشتغال گردشگری، کشاورزی بودن استان و سهم بالای اشتغال در این حوزه است، خاطرنشان کرد: هدف کاهش اشتغال کشاورزی نیست، بلکه باید از همین ظرفیت برای توسعه گردشگری بهره برد. پیوند میان این دو حوزه می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند و تولیدات، مزارع و شیوه‌های سنتی تولید به بخشی از چرخه جذب مسافر تبدیل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی با اشاره به جایگاه استان به عنوان قطب سوم تولید زعفران کشور تصریح کرد: معرفی مزارع زعفران، فرآیند کاشت، داشت و برداشت این محصول و ایجاد تجربه برای گردشگران می‌تواند در کنار ارزش افزوده برای کشاورزان، زمینه رونق فعالیت‌های مرتبط را فراهم کند.

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