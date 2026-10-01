به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با هفته گردشگری، دفتر کسب‌وکارهای گردشگری در فضای مجازی شهرستان فریدونکنار را افتتاح کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، در این مراسم با اشاره به شعار روز جهانی گردشگری ۲۰۲۶ با محوریت «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» اظهار کرد: هوش مصنوعی امروز در بخش‌های مختلف زنجیره گردشگری، از معرفی مقصد و تولید محتوا تا بازاریابی، فروش و طراحی تجربه سفر، فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.

او افزود: کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی می‌توانند ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها، روستاها، جاذبه‌های طبیعی، اقامتگاه‌ها، محصولات بومی و صنایع‌دستی استان را به شکل مستقیم‌تر و گسترده‌تر به بازارهای داخلی و خارجی معرفی کنند.

اسحاقی با تأکید بر اهمیت آموزش فعالان گردشگری تصریح کرد: فناوری زمانی می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند که با آموزش و توانمندسازی همراه باشد و فعالان این حوزه با ابزارهای هوش مصنوعی، بازاریابی دیجیتال، تولید محتوای حرفه‌ای و سامانه‌های رزرو آنلاین آشنا شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، ادامه داد: راه‌اندازی دفاتر و کسب‌وکارهای گردشگری در فضای مجازی می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری و تسهیل ارتباط میان عرضه‌کنندگان خدمات و گردشگران را فراهم کند و به توسعه بازار گردشگری کمک کند.

او با تأکید بر اینکه فناوری جایگزین سرمایه‌های انسانی در گردشگری نیست، گفت: هوش مصنوعی باید به‌عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی جوامع محلی، توسعه بازار و ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.

اسحاقی خاطرنشان کرد: آینده گردشگری متعلق به مقاصدی است که در کنار حفظ هویت، فرهنگ و طبیعت خود، از دانش و فناوری برای خلق تجربه بهتر برای گردشگران و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی بهره بگیرند.

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