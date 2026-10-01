به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مهنانی در همایش بزرگداشت هفته گردشگری با اشاره به مشکلات ناشی از هزینه‌های بالای انرژی در واحدهای گردشگری، اظهار کرد: شیوه محاسبه برق این واحدها بر اساس تعرفه صنعتی، فشار سنگینی را به بدنه این صنعت وارد کرده است.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی و به عنوان نماینده تشکل‌های حرفه‌ای با انتقاد از دریافت هزینه ترانزیت برق به عنوان عاملی برای افزایش مضاعف قبض‌ها، خواستار بررسی کارشناسی و شفاف‌سازی سازوکار محاسبه آن برای واحدهای گردشگری شد تا این بار مالی به شکلی منطقی کاهش یابد.

او در ادامه به ضرورت معرفی ظرفیت‌های بکر و ناشناخته خراسان شمالی پرداخت و بر اهمیت برگزاری تورهای آشناسازی یا همان فم‌تریپ‌ها تاکید کرد.

مهنانی درخواست کرد: وزارت میراث‌فرهنگی برای این موضوع مهم، اعتبارات ویژه‌ای را به استان‌ها تخصیص دهد تا امکان اجرای برنامه‌های منظم و هدفمند برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان به فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت فراهم شود.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی با اشاره به اینکه فعالیت بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده است، گفت: ارتباط با گردشگران و مراحل رزرو و پرداخت خدمات امروزه در زمینه دیجیتال انجام می‌شود که نیاز به حمایت قانونی دارد.

او از وزارت میراث‌فرهنگی درخواست کرد: پیگیری جدی برای قانونی شدن قراردادهای آنلاین گردشگری را در دستور کار قرار دهد.

به گفته مهنانی، ایجاد یک سازوکار مشخص قانونی برای تعیین اعتبار این قراردادها میان دفاتر گردشگری و مسافران، گامی ضروری برای افزایش امنیت معاملات و اعتماد عمومی در صنعت گردشگری است.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی همچنین پیشنهاد داد برای دفاتری که به صورت تخصصی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، سازوکار مشخص و تعریف‌شده‌ای برای صدور پروانه فعالیت طراحی شود.

او تاکید کرد: برای ورود گردشگری به مرحله جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، باید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی این تحول هم‌زمان با رشد تکنولوژی شکل بگیرد.

در نهایت، مهنانی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت‌های وزارتخانه و استانداری برای عملیاتی شدن این مطالبات، از حضور مسئولان و فعالان در این همایش سپاسگزاری کرد و گفت: تحقق این زیرساخت‌ها، آینده‌ای روشن و پربار را برای صنعت گردشگری استان رقم خواهد زد.

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