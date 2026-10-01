۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹

مطالبات فعالان گردشگری خراسان شمالی از اصلاح تعرفه‌های انرژی تا ساماندهی قراردادهای آنلاین

مطالبات فعالان گردشگری خراسان شمالی از اصلاح تعرفه‌های انرژی تا ساماندهی قراردادهای آنلاین

در همایش گرامیداشت هفته گردشگری که روز چهارشنبه هشتم مهرماه با حضور قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هتل داریوش برگزار شد، رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی، به تشریح چالش‌های اساسی و مطالبات صنفی فعالان این حوزه پرداخت و خواستار تدابیر حمایتی برای ارتقای زیرساخت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مهنانی در همایش بزرگداشت هفته گردشگری با اشاره به مشکلات ناشی از هزینه‌های بالای انرژی در واحدهای گردشگری، اظهار کرد: شیوه محاسبه برق این واحدها بر اساس تعرفه صنعتی، فشار سنگینی را به بدنه این صنعت وارد کرده است.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی و به عنوان نماینده تشکل‌های حرفه‌ای با انتقاد از دریافت هزینه ترانزیت برق به عنوان عاملی برای افزایش مضاعف قبض‌ها، خواستار بررسی کارشناسی و شفاف‌سازی سازوکار محاسبه آن برای واحدهای گردشگری شد تا این بار مالی به شکلی منطقی کاهش یابد.

او در ادامه به ضرورت معرفی ظرفیت‌های بکر و ناشناخته خراسان شمالی پرداخت و بر اهمیت برگزاری تورهای آشناسازی یا همان فم‌تریپ‌ها تاکید کرد.

مهنانی درخواست کرد: وزارت میراث‌فرهنگی برای این موضوع مهم، اعتبارات ویژه‌ای را به استان‌ها تخصیص دهد تا امکان اجرای برنامه‌های منظم و هدفمند برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان به فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت فراهم شود.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی با اشاره به اینکه فعالیت بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده است، گفت: ارتباط با گردشگران و مراحل رزرو و پرداخت خدمات امروزه در زمینه دیجیتال انجام می‌شود که نیاز به حمایت قانونی دارد.

او از وزارت میراث‌فرهنگی درخواست کرد: پیگیری جدی برای قانونی شدن قراردادهای آنلاین گردشگری را در دستور کار قرار دهد.

به گفته مهنانی، ایجاد یک سازوکار مشخص قانونی برای تعیین اعتبار این قراردادها میان دفاتر گردشگری و مسافران، گامی ضروری برای افزایش امنیت معاملات و اعتماد عمومی در صنعت گردشگری است.

رئیس تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی همچنین پیشنهاد داد برای دفاتری که به صورت تخصصی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، سازوکار مشخص و تعریف‌شده‌ای برای صدور پروانه فعالیت طراحی شود.

او تاکید کرد: برای ورود گردشگری به مرحله جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، باید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی این تحول هم‌زمان با رشد تکنولوژی شکل بگیرد.

در نهایت، مهنانی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت‌های وزارتخانه و استانداری برای عملیاتی شدن این مطالبات، از حضور مسئولان و فعالان در این همایش سپاسگزاری کرد و گفت: تحقق این زیرساخت‌ها، آینده‌ای روشن و پربار را برای صنعت گردشگری استان رقم خواهد زد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070901017
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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