به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح دو واحد گردشگری در شهرستان بابلسر اظهار کرد: رستوران بین‌راهی منفرد آرک با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار مترمربع و با ۸۰۰ مترمربع زیربنا به بهره‌برداری رسیده و برای ۲۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: همچنین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آرامیس سیر با سرمایه‌گذاری ۳میلیارد تومان و در فضایی به مساحت ۴۰ مترمربع افتتاح شده و زمینه اشتغال دو نفر را فراهم کرده است.

او خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این واحدها در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تقویت خدمات مورد نیاز گردشگران و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان بابلسر انجام شده است.

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