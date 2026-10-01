سومین جشنواره ملی انگور و کشمش در جوزان ملایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی پنجشنبه ۹ مهر، گفت: در این جشنواره، ظرفیت‌های روستای جوزان در حوزه تولید انگور و کشمش، گردشگری روستایی، صنایع دستی و سوغات محلی معرفی و غرفه‌های عرضه محصولات شامل انگور، کشمش، سوغات و صنایع دستی برپا شد که با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر ادامه داد: اجرای موسیقی زنده توسط استاد فرج علیپور، برنامه‌های شاد و طنز و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که فضای پرنشاطی را برای حاضران رقم زد.

او افزود: برگزاری این جشنواره در روستای تاریخی جوزان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه در حوزه گردشگری کشاورزی، محصولات بومی و صنایع‌دستی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی روستا بود.

جلیلی اضافه کرد: در پایان این مراسم نیز با حضور مسئولان، از باغداران نمونه و برگزیده منطقه در حوزه تولید انگور و کشمش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، سعید کتابی فرماندار ملایر، مدیران‌کل جهاد کشاورزی استان، بخشدار مرکزی ملایر، معاون گردشگری استان و جمعی از مسئولان و مردم روستای جوزان برگزار شد.

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