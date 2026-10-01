به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت هفته گردشگری و با هدف ارتقای دانش تخصصی، توانمندسازی و آشنایی عمیق‌تر راهنمایان گردشگری با ظرفیت‌های شاخص میراث‌فرهنگی استان مرکزی، تور آشنایی با قنات جهانی ابراهیم‌آباد اراک با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک با اشاره به اهمیت قنات جهانی ابراهیم‌آباد به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند میراث فرهنگی استان اظهار کرد: برگزاری تورهای تخصصی آشنایی راهنمایان گردشگری با آثار و جاذبه‌های تاریخی، زمینه انتقال دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر مفاهیم میراث‌فرهنگی به گردشگران را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دارد.

او افزود: در این برنامه، راهنمایان گردشگری ضمن بازدید از بخش‌های مختلف قنات تاریخی ابراهیم‌آباد، با پیشینه، ویژگی‌های فنی، معماری و اهمیت این اثر در نظام سنتی تأمین آب آشنا شدند و ظرفیت‌های گردشگری و آموزشی این قنات مورد بررسی قرار گرفت.

خسروی ادامه داد: قنات جهانی ابراهیم‌آباد به‌عنوان یکی از میراث ارزشمند استان مرکزی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی دانش و فناوری‌های بومی مدیریت آب دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های آموزشی و تخصصی، زمینه معرفی شایسته‌تر این اثر به گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک خاطرنشان کرد: توانمندسازی راهنمایان گردشگری، آموزش مستمر و آشنایی آنان با ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده شهرستان، از برنامه‌های مهم این اداره در مسیر توسعه گردشگری پایدار و معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی اراک است.

در پایان این برنامه و در راستای ارج نهادن به تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری، از راهنمایان فعال و مؤثر در حوزه گردشگری با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران این برنامه، در اقامتگاه بوم‌گردی قنات ابراهیم‌آباد تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/