به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی روز گذشته ۸ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، در مراسم بدرقه مسافران و مهمانان این برنامه حضور یافت و از همراهی آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اراک و مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ سفر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی گفت: هفته گردشگری فرصت ارزشمندی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مسافران است و حضور مسئولان در کنار مردم و گردشگران، پیام روشنی از اهمیت گردشگری در مسیر توسعه استان دارد.

او در پایان افزود: همراهی و حمایت مسئولان ارشد استان، زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش نشاط اجتماعی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان مرکزی به گردشگران خواهد بود.

در این مراسم، آیت‌الله دری نجف‌آبادی و مهدی زندیه‌وکیلی نیز در جمع مسافران حضور داشتند و با بدرقه مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری، راهی مقصد خود شدند.

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