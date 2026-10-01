به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن جانجان پنجشنبه ۹ مهر گفت: نخستین رستوران بوتیک شهرستان نهاوند به مناسبت هفته گردشگری با همکاری شهرداری نهاوند در محل مجموعه «کشتی نوح» افتتاح شد و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند اظهار کرد: این رستوران بوتیک با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران، توسعه زیرساخت‌های پذیرایی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان ایجاد شده است.‌

او با اشاره به اهمیت توسعه تاسیسات گردشگری در رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران در مقصد، گفت: در این مراسم بر ضرورت تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران جدید برای ایجاد و توسعه تاسیسات گردشگری در شهرستان نهاوند تاکید شد.

جانجان خاطرنشان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را فراهم کرده است که می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش جذابیت‌های مقصد گردشگری نهاوند کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نهاوند با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های گردشگری یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق صنعت گردشگری است، افزود: ایجاد مجموعه‌های نوین پذیرایی و گردشگری نقش موثری در تکمیل زنجیره خدمات سفر، افزایش رضایت گردشگران و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان نهاوند دارد.

او تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نهاوند از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری حمایت می‌کند و تلاش دارد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، زمینه اجرای طرح‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش را فراهم سازد.

جانجان در پایان ابراز امیدواری کرد: افتتاح این مجموعه، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران بیشتر در حوزه گردشگری شهرستان باشد و بتواند در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه نهاوند به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری استان همدان نقش مؤثری ایفا کند.

آیین افتتاحیه این مجموعه با حضور مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند، مجید یوسفی‌نوید شهردار نهاوند، علی خاکسار معاون گردشگری استان همدان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

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