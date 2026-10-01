۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰

نخستین هتل‌آپارتمان اراک همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد

نخستین هتل‌آپارتمان اراک همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد

همزمان با هفته گردشگری، نخستین هتل‌آپارتمان اراک با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، مدیرکل امور و اقتصاد دارایی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نخستین هتل‌آپارتمان اراک در منطقه گردشگری نظم‌آباد اظهار کرد: توسعه ظرفیت‌های اقامتی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، یکی از الزامات رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان مرکزی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: افتتاح این مجموعه در هفته گردشگری، گامی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر اراک به شمار می‌رود و ایجاد و بهره‌برداری از واحدهای اقامتی جدید می‌تواند زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر و شایسته‌تر به گردشگران و مسافران را فراهم کند.

او با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های شاخص تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌هاست و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه حمایت می‌کند.

محمودی خاطرنشان کرد: همزمانی افتتاح این مجموعه با هفته گردشگری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد افزایش ظرفیت اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در اراک و سایر شهرستان‌های استان باشیم.

این مراسم با حضور علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، ملا اسماعیلی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی، مرزبان معاون گردشگری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

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کد خبر 1405070901024
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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