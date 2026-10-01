به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح نخستین هتل‌آپارتمان اراک در منطقه گردشگری نظم‌آباد اظهار کرد: توسعه ظرفیت‌های اقامتی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، یکی از الزامات رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان مرکزی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: افتتاح این مجموعه در هفته گردشگری، گامی ارزشمند در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر اراک به شمار می‌رود و ایجاد و بهره‌برداری از واحدهای اقامتی جدید می‌تواند زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر و شایسته‌تر به گردشگران و مسافران را فراهم کند.

او با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های شاخص تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌هاست و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه حمایت می‌کند.

محمودی خاطرنشان کرد: همزمانی افتتاح این مجموعه با هفته گردشگری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد افزایش ظرفیت اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در اراک و سایر شهرستان‌های استان باشیم.

این مراسم با حضور علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، ملا اسماعیلی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی، مرزبان معاون گردشگری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

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